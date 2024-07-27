游泳館開火3大泳后400自交鋒

巴黎奧運游泳賽事今日揭開序幕，是日決出男女子400自和4×100自接力的4面金牌。其中女子400自3大泳后美國列迪姬、澳洲堤密絲和加拿大新星麥恩杜殊交鋒，勢成焦點，港隊歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳和簡綽桐則於首日出戰女子4×100自接力初賽。

堤密絲列迪姬冤家路窄 堤密絲在上屆東奧力壓列迪姬贏得400自金牌，終結美國隊的壟斷，澳洲泳壇傳奇赫傑預言堤密絲將是今屆400自頂頭大熱：「當看到她在奧運資格賽上的表現，我不僅認為她會奪冠，而且會以新的世界紀錄獲勝，我認為她是超過列迪姬的存在。」赫傑同時指列迪姬能令其他對手不斷進步：「女子游泳過去幾年水準不斷提升，這確實是因列迪姬的領導所造成的。」

女子400自世績在過去的10年間被刷新過6次，分別為列迪姬（3次）、堤密絲（2次）和麥恩杜殊（1次），目前紀錄保持者則為堤密絲，她去年在福岡世錦賽創下3分55秒38新世績，至於奧運紀錄屬於列迪姬（3分56秒46），世青紀錄則為麥恩杜殊的3分56秒08。正如赫傑所言，現年27歲的列迪姬是目前奪得最多榮譽的奧運泳手之一，之前3次出戰奧運共贏得10面獎牌，包括7面金牌，當中800自更是連續3屆封后。

男子400自方面，中國兩位泳手同樣值得關注，分別為2022年亞運1500自金牌得主費立緯，以及剛在世錦賽贏得兩面接力金牌、年僅17歲的張展碩。