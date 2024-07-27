開幕禮一票難求 兩輪抽籤終可入場

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運今日凌晨揭幕，塞納河上演水上開幕禮，盡顯浪漫花都魅力和創新概念。不過開幕禮一票難求，記者經過兩輪抽籤，終抽到飛入場，並見證港隊出場！

早上起來收到法國高速列車（TGV）遭大規模攻擊的消息，多條鐵路半夜遭縱火及破壞，令TGV鐵路系統陷入癱瘓。小記不禁倒抽一口氣，因為昨晚正是乘TGV由西部布列塔尼大區返巴黎，能安全在酒店吃早餐打稿，原來已很幸運。法國朋友說：「Welcome to France！這些我們一點不感意外。」

私心想親睹「大帝」風采 由於開幕禮屬「高需求項目」，傳媒需要額外門票才能進入採訪區。大會會向每個NOC（國家和地區奧委會）派發指定數量的記者門票，首輪港協暨奧委會獲得6張，次輪再多獲一張，惟小記兩次都未能抽到，加上提供給公眾的門票早已售罄，小記原計劃預早6小時到現場「執生」，幸而開幕禮當日早上10時多，收到港協傳來的好消息，收穫珍貴的入場門票。

記者拿到門票後需到媒體中心取得「官方貼紙」，貼在證件上，申請程序才告完成。開幕禮前8小時，媒體中心已坐滿記者，眾人埋頭苦幹為開幕禮作準備。除獲安排第82隊進場的港隊外，小記私心想看「大帝」勒邦占士持旗的美國隊，親睹NBA巨星風采。