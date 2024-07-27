奧運首日港將蓄勢爆發 世一江旻憓為獎牌衝刺

巴黎奧運今日正式展開，多名港隊代表先後出擊，其中女子重劍「世一」江旻憓（Vivian）會於香港時間下午4時50分，在巴黎大王宮美術館出戰個人賽。Vivian抽籤形勢不俗，頭幾輪淘汰賽均能避開勁敵，有望衝擊獎牌，為港隊打響頭炮！

現年30歲的江旻憓近年大熟大勇，去年5月重登「世一」寶座，今年再接再厲，先後在多哈大獎賽、FIE世界盃女重巴塞隆拿及阿聯酋站，奪得個人賽冠軍，狀態火熱。惟Vivian 6月尾在亞錦賽個人賽8強，因膝傷中途退賽，雖能趕及復出出戰奧運，惟狀態如何實屬未知之數。

這位「微笑劍后」在本月初出席授旗禮時，仍不改其樂觀本色，有信心不會被傷患影響發揮：「康復訓練是我的強項，因為自己不怕痛，加上以往都有克服傷患的經驗，有信心能在奧運期間發盡力做到最好，希望令大家睇得開心，見證我的成長。」

劍擊項目抽籤結果出爐後，Vivian在「幸運之神」眷顧下，直入32強，成功避開衞冕冠軍孫一文、南韓宿敵宋世羅及世界排名第2的東道主劍手根達桑美等強勁對手，若然Vivian順利躋身4強，就有機會硬撼意大利「世3」珊杜絲妮，兩人曾3度交鋒，Vivian錄得全勝，包括今年在FIE世界盃女重阿聯酋站，以15比8淘汰對手，可見Vivian晉級之路相當樂觀。

羽毛球兩雙打組合登場 除劍擊外，羽毛球分組賽同日展開，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪及女雙的楊雅婷／楊霈霖粉墨登場，其中「鄧謝配」首場硬撼中華台北「葉李配」葉宏蔚／李佳馨，「雙楊」則與保加利亞姊妹組合Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva交手。體操方面，石偉雄出戰男子跳馬資格賽，力爭打入8月4日上演的決賽。