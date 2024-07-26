體育

仙拿扁桃腺炎退出奧運
年初成為澳網新王的意大利名將仙拿（圖）宣布，由於罹患扁桃腺炎，決定退出所有奧運賽事。年僅22歲的網球「一哥」仙拿原本代表意大利首度出戰男單及男雙，被視為奪金大熱，今次因病退賽，令他感到失望及無奈。此外，世界排名16的丹麥名將魯尼，亦在個人社交平台宣布因為手腕疼痛，棄戰奧運。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc