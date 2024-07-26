仙拿扁桃腺炎退出奧運

年初成為澳網新王的意大利名將仙拿（圖）宣布，由於罹患扁桃腺炎，決定退出所有奧運賽事。年僅22歲的網球「一哥」仙拿原本代表意大利首度出戰男單及男雙，被視為奪金大熱，今次因病退賽，令他感到失望及無奈。此外，世界排名16的丹麥名將魯尼，亦在個人社交平台宣布因為手腕疼痛，棄戰奧運。