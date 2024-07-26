石宇奇瞄準男單王座

安賽龍

2024年巴黎奧運羽毛球項目將於周六起，在拉夏貝爾門體育館展開，今屆男單多名球手實力接近，勢必掀起連番龍爭虎鬥，當中位列世界排名第1的石宇奇，有望為中國重奪失落1屆的男單金牌。

現年28歲的石宇奇在前幾年曾經面臨低潮，包括於2021年湯姆斯盃，以大比數落後予日本代表桃田賢斗時退賽，被批評欠缺體育精神，最終被中國羽協禁賽，直到2022年才解禁復出。不過石宇奇踏入2024年大熟大勇，先後在印度、法國、新加坡及印尼公開賽贏得冠軍，6月更把握丹麥名將安賽龍因傷退出印尼公開賽，職業生涯首度登上「世一」，風頭一時無兩，自然被看好為中國重奪男單金牌。

安賽龍捱過傷患爭衞冕 至於上屆東奧男單金牌得主安賽龍，今年聲勢稍有滑落，他在全英賽及歐錦賽等大賽，皆與冠軍擦身而過，令世界排名被石宇奇反超，跌落第2位，使其保持在「世一」長達132個星期的紀錄告終。不過，熱愛中國文化並精通普通話的安賽龍年初表示，此前一直受小腿和左腳傷患困擾，影響發揮，但有信心在奧運期間重拾最佳狀態：「我有幾個月時間準備，來到奧運會再次成為令人感到畏懼的球手。」

此外，由於羽毛球男單球手實力較以往接近，甚少出現如以往林丹和李宗偉，兩大天王爭霸的局面，印尼的金汀、基士堤、丹麥球手安頓臣及日本的奈良岡功大，都被外界預測有力在今屆衝擊獎牌，再加上雄心壯志的香港代表李卓耀，足見本屆比賽將會刺激萬分，球迷萬勿錯過！

石宇奇