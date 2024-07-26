混雙抽靚籤李靜滿意嗒糖

混雙抽靚籤李靜滿意嗒糖

奧運乒乓球已進行抽籤，世界第4的香港混雙組合黃鎮廷、杜凱琹16強將對世界排名第12位的匈牙利組合，而且避開頭號種子中國，抽得好籤。總教練李靜表示：「奧運場場都是硬仗，但滿意排位，我對球員充滿信心。」

4號種子香港混雙組合黃鎮廷、杜凱琹籤運不俗，16強對世界排名第12匈牙利組合Dora Madarasz及Nandor Ecseki，最快到4強才遇上2號種子日本張本智和及早田希娜，線路更避開頭號種子中國王楚欽及孫穎莎，總教練李靜滿意抽籤結果：「奧運場場硬仗，打足7局是平常事，我期望球員發揮好自己，做好困難準備，後勤人員都要加油，我自己亦買了潤喉糖。」奧運混雙16強將於明日舉行。女團方面，6號種子香港將會對瑞典，李靜直呼「難打」：「對手1號主力為削球手，我們會慎重排兵布陣。」男單方面，黃鎮廷會對預賽勝出者，至於女單的杜凱琹會對北韓球手邊松景，朱成竹則對中華台北的簡彤娟。

杜凱琹聽歌放鬆 香港乒乓球隊於女子團體賽在3年前東京奧運勇奪銅牌，今屆混雙則被視為港隊獎牌希望，杜凱琹表示：「出發前幾天開始緊張，來到這裏亦感受到大戰氛圍，我會聽歌、唱歌放鬆心情。」今屆奧運場館用色特別，「阿杜」大讚場地主色富有美感，而且球枱邊界的粉紅色亦與港隊球衣相配，令心情格外愉快。

李靜