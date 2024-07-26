心理質素勝從前 石偉雄Ready明日登場

東網記者來到位於Le Bourget舊機場旁的奧運體操訓練場館，石偉雄因專注備戰未有接受傳媒訪問，教練Sergiy Agafontsev形容，今次出戰奧運難關重重，幸「石仔」成熟應對，有信心他可以戰勝壓力：「他在4站世界盃都有穩定發揮，重要關頭更贏得銀牌，證明他已經進化，心理質素極佳。」32歲石偉雄於上屆奧運跳馬項目表現失準，初賽受傷的他其後證實足踝兩條韌帶斷裂；但正如教練所說，「石仔」心態強於常人，上屆東京奧運後「石仔」隨即在社交網站許下「巴黎見」的承諾。