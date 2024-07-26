夠破格!塞納河舉行運動員入場禮 巴黎奧運周六凌晨開幕

全球盛事「2024巴黎奧運」，將於香港時間周六凌晨1時30分隆重開幕。今屆奧運開幕禮打破常規，創意無限，同時兼顧民眾參與，在巴黎奧組委、國際奧委會及法國奧委會、全國及市政府動員下，集創意新穎、獨具特色、史上規模最大及令人難忘的奧運開幕禮，將於全球數十億觀眾面前呈現。

今屆奧運開幕禮十分破格，是史上首次將開幕禮走出體育場館，融入城市，改在巴黎市中心塞納河舉行。開幕禮以運動員入場儀式拉開序幕，並在河上進行，到時206個國家或地區代表、大約10,500名運動員，將乘坐超過90艘船隻在塞納河上游行，每艘船配備攝影機進行直播，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，繞過聖路易島及西岱島，耶拿橋為終點，全長6公里。

劍神女飛魚為港隊持旗 3年前東京奧運，中國香港代表團由張家朗及謝影雪擔任持旗手，持旗進場，至於今屆巴黎奧運「劍神」繼續被委以重任，與「超級女飛魚」何詩蓓一齊為港隊「擔大旗」。中國香港代表團今次將派出約80人出席巴黎奧運，包括35名運動員，當中超過一半運動員是首次出戰奧運。巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，共有32個體育項目，共產生329金牌。

另外，中國奧運代表團宣布，擁有5面奧運金牌的乒乓球名將馬龍與韻律泳女將馮雨，將於開幕禮為中國隊擔任持旗手。

今屆開幕禮及閉幕禮均由法國國家歌劇院總監Thomas Jolly出任藝術總監，開幕禮核心部分，包括文化表演及傳統儀式，將在同艾菲爾鐵塔相對望的夏樂宮舉行。今屆最大創舉，就是開幕禮上游部分，免費開放讓民眾參觀，觀眾毋須門票都可欣賞開幕禮盛況，實行與眾同樂，直到下游部分，才需要購票入場。

球王施丹燃點聖火？ 至於開幕禮最大話題，莫過於由誰負責燃點起奧運聖火；據悉法國足球傳奇施丹及3面田徑奧運金牌得主Marie-Jose Perec等都有機會，而其中施丹就最受網民支持。【記者余樂詩巴黎直擊】

張家朗 法國街頭充滿奧運氣氛。