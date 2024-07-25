世界泳聯嚴查中國泳手

覃海洋

人均21次藥檢遠超歐美 世界游泳聯會周二公布，就巴黎奧運開賽前成功實施歷來最全面及最嚴格的測試計劃，為參加今屆奧運的運動員共進行了2145次禁藥測試，每位泳手平均3.4次，但中國泳手則高達21次。

「自2024年1月1日起，世界泳聯對參加巴黎奧運的運動員共進行了2,145次檢測，再加上其他反興奮劑組織開展的檢測，世界泳聯旗下的奧運泳手總共接受了4,774次檢測，平均每人3.4次。」報告中還提及，這是近3屆奧運檢測次數最多的一次。

然而，如果以國籍細分，覃海洋、張雨霏等中國泳手在這段期間似乎成「嚴查」對象，今屆31位參加巴黎奧運的中國泳隊成員一共進行418次藥檢，平均每人13次左右，連同其他禁藥組識的檢測，中國泳手受檢次數平均高達21次，反觀有46名泳手參賽的美國，人均為6次，而另一游泳強國澳洲，則每位泳手只要接受平均4次檢測，次數相差甚遠。

泳聯會長︰確保「乾淨」競賽 世界泳聯會長Husain Al-Musallam坦言︰「我們要高度確保運動員在一個乾淨及公平的環境下比賽；我們嚴格測試計劃反映了我們致力維護游泳運動最高誠信標準的決心。」

游泳項目共分6項包括競賽游泳、跳水、韻律泳、水球、公開水域游泳及高台跳水，上述均被國際奧委會（IOC）認可；巴黎奧運率先於本周六（27日）展開競賽游泳的爭逐。