走訪官方紀念品店 店員︰Phryge「最好賣」

在巴黎時間周三，小記來到位於巴黎大王宮美術館附近的奧運官方紀念品店，店員們都親切招待，其中一位略懂英語的男店員，更帶着小記在店內繞場一周，介紹他的心水紀念品。這位18歲大學生開心表示，「這是一份『筍工』啊！」

薪金高笑言係「筍工」 巴黎奧運及殘奧運期間提供不少工作機會，機場、紀念品店等都請人。18歲的阿Sam趁着大學放暑假，在巴黎大王宮美術館附近奧運官方紀念品店打工，他透露：「我返朝9晚5，每星期5天工作，比起以往的暑期工，這份『人工』好OK！」

「嘩，最近工作好忙，客人愈來愈多啊！」阿Sam說，紅色吉祥物Phryge的產品都很受歡迎，連最貴售800歐元（約6,775港元）的大公仔亦有不少人「幫襯」。記者半信半疑，他不忘補多句：「真㗎！」除了吉祥物Phryge，店內亦有很多特色精品，例如迷你巴黎鐵塔、拼圖等，阿Sam拿起一件價值35歐元、印有柔道圖案的「T恤」，自豪地說：「巴黎奧運我會看柔道項目，因為我都玩柔道，以前參加過全國青少年比賽，拿過前20名的！」

說到柔道，不得不提法國傳奇人物Teddy Riner，這位身高2米04的柔道重量級高手曾奪11次世界冠軍，打破多項世界柔道紀錄，今屆奧運他將會主場出擊，力爭個人奧運第3金，成為當地焦點之一。