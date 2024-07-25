大讚選手村環境舒適 何瑋桁：冇飯食最困擾

巴黎奧運倒數1日揭幕，香港男子重劍代表何瑋桁將於下周日（28日）登場。首戰奧運的「瑋桁」現已入住選手村，記者於巴黎時間周二（23日）到訪了解他的備戰情況。「瑋桁」直言選手村內環境舒適，唯一問題是「冇飯食」令他感到難以適應。

營養師帶定電飯煲應對 記者於選手村廣場約見何瑋桁及香港男子重劍隊教練陸昶明，兩人均精神不俗，「瑋桁」笑言，「沒有時差反應，這幾天都有充足休息，狀態不錯。」巴黎奧運選手村可容納約14,000人、9000名運動員，「瑋桁」大讚村內環境優美舒適，不過他坦言相比杭州亞運選手村有落差：「亞運選手村食物種類很多，世界各地的都有，這裏卻沒有白飯，我通常比賽前都會吃米飯，這能帶給我能量，幸好營養師為我帶來電飯煲，應該可以解決這個問題。」

「瑋桁」透露，因要集中備戰，沒有太多時間發掘村內設施，近日都在選手村內的劍擊場館訓練的他表示，「館內環境清靜，備戰情況理想。」村內雲集體壇巨星，但「瑋桁」眼前只有他手中的劍，無意「追星」。教練陸昶明亦大讚愛徒自取得奧運資格後成熟不少，期待他能發揮最佳表現：「我自己也是第一次參與奧運，我們的目標是盡力做好準備，希望『瑋桁』能保持這顆心：玩得開心，不留遺憾。」

想去開幕禮完整體驗奧運 「瑋桁」對奧運舞台充滿期待，並已在膝蓋對上位置紋上五環圖案，以作紀念：「訓練時當我做劍擊弓箭步，就能見到五環，提醒自己有多艱辛才去到奧運。我最期待就是在極具藝術美感的巴黎大王宮美術館比賽，另外我也想去開幕禮，完整體驗奧運。」

世界排名26的他已有心理準備迎來硬仗，「我的對手都是世界前16的選手，實力一樣強。雖然我最近拿了亞洲冠軍，但是他們可能已經拿過兩、三次亞洲冠軍，或者贏過世錦賽、世界盃、大獎賽，所以盡力就好。」