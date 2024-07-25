年紀大拒絕機器壞！體壇耆才 見證毅力無限

倪夏蓮

年紀大、機器壞？要在超高水平的奧運舞台較量，少一點氣力都可能令運動員4年的努力，留下遺憾，巴黎奧運有多位高齡星將爭逐，有人在五環舞台拚搏20幾年，仲要屆屆有牌袋改寫歷史，有人奮戰多年、年屆半百只為實現奧運夢；年齡只是一個數字，有能力就可以走上這個超級「擂台」，這班「耆」才的堅持與毅力絕對值得致敬！

盧森堡乒乓嫲嫲 年過花甲再尋突破 7月初年滿61歲的倪夏蓮，成功取得巴黎奧運入場券為盧森堡出戰，生涯第6度出戰五環舞台。這位「乒乓嫲嫲」於80年代是中國國家隊代表，當時無緣參加奧運，其後走到盧森堡發展，於37歲之齡才實現奧運夢。倪夏蓮原本想戰畢2008北京奧運後掛拍，但在盧森堡乒總力勸下再打一屆，完成里約奧運後當年53歲的她已年過半百，加上家庭因素再次考慮退役，惟經3星期考慮後她決定再衝一次，成為歐洲首位取得東京奧運入場券的女將。

憑世界排名出戰女單

即使面對實力超班的亞洲隊伍，作為盧森堡國寶的倪夏蓮，過去多次贏得歐洲冠軍，並帶領盧森堡在2021年世錦賽贏得雙打銅牌，今次團隊失落巴黎奧運團體資格後，她忍不住淚灑當場，幸而在單項力拚下憑世界排名取得參賽資格，這位「乒乓嫲嫲」揚言要為國家突破成績。

英國滑板大叔 世盃8冠王奧運初登場 滑板運動在上屆2020年東京奧運會首次登上五環舞台，成為獎牌項目之一，外界普遍都認為這是年輕人的項目，但巴黎奧運上就有一位50歲的「大叔」參賽，安迪麥當奴將代表英國出賽，並刷新了奧運滑板項目的最高年齡紀錄。

安迪麥當奴在美國出世，但父親是英國人，因此選擇了代表英國出戰，28年前他曾擔任過奧運的表演嘉賓，自己發夢都無想過可以踏上奧運舞台參賽。曾經獲8次滑板世界盃冠軍的麥當奴，以自身經歷證明年齡不是重點︰「我覺得最緊要堅持自己喜歡的事，年齡只是一個數字。」

德國長青老乒 全面回勇衝擊男單 德國乒壇傳奇波爾，今屆奧運將以43歲之齡參戰，成為歷史上第5位7度出戰奧運的男子乒乓球運動員，這位「長青樹」將會為德國隊出戰團體賽，拍住歐洲冠軍邱黨及兩屆奧運單打銅牌得主奧切洛夫，再度衝擊獎牌。

多哈賽贏張本智和破錦標荒

這位曾是歐洲史上最偉大的乒乓球手之一的前世界「一哥」，2000年悉尼奧運首次代表德國參戰，6屆奧運以來協助球隊奪得男團2銀2銅，單打則始終與獎牌擦身而過。贏盡歐洲各項大賽波爾去年因肩傷被迫休戰，世界排名一度降至180，今年在多哈挑戰賽擊敗日本名將張本智和封王，打破3年錦標荒，為再戰奧運注下強心針。

格魯吉亞槍神 連戰10屆圓亡父遺願 格魯吉亞女槍手妮諾（Nino），將成為史上第二位參加10屆奧運會的運動員，這位55歲的射擊巨星期望跨越里程碑，並完成父親的最後要求。Nino於1988年以19歲之齡首次在五環舞台亮相，並為前蘇聯贏得25米標準手槍金牌及10米氣手槍銀牌，隨後在巴塞隆拿、亞特蘭大、悉尼、雅典、北京、倫敦、里約及東京均未斷過，里約奧運更與兒子同屆參加，原本妮諾在東奧後退役，但當時她93歲的父親表示「距離巴黎奧運只有3年，也許你努力可獲資格。」Nino相信她出戰巴黎可圓已去世的老父遺願。

花旗韻律泳之男 4字頭首踏五環舞台 2024年巴黎奧運首次加入男子韻律泳團體項目，打開了無數男子健兒登上奧運舞台的夢想之門。45歲的「花旗國」韻律泳運動員比爾美爾作為史上首個男子韻律泳世界冠軍，兼首位贏得韻律泳世界賽團體獎牌的美國男選手，經過近30年的運動生涯，他今屆首度獲奧運入場券，踏上奧運之路，實現他的畢生目標。比爾美爾將會作為美國隊男子8人名單之一，出戰韻律泳團體項目。

古巴摔跤王者披甲爭5連霸 連續4屆奧運男子摔跤金牌得主米格因盧比斯，自2008年北京奧運會起開始，就死守頒獎台冠軍席位，寫下19場不敗神話。這位古巴摔跤霸主以41歲之齡再次參加今年巴黎奧運，有機會成為史上首位，於同一個人項目中連續5屆斬獲奧運金牌，及有史以來贏得奧運獎牌的最年長摔跤運動員。值得一提，這位「摔跤霸王」在2020年東京奧運男子130公斤希臘羅馬式摔跤奪金後一度休戰，到2023年才重返國際賽場，他明言今屆奧運目標只有一個，就是奪金而回，成就5連霸傳奇。

法國手球Icon 巴黎演最後之舞 3屆奧運冠軍的卡拉巴迪是手球界的傳奇人物，司職中後衞的他上季在巴黎聖日耳門手球隊效力，今屆在家鄉將是他贏得第4枚奧運金牌的最後機會，現年40歲的卡拉巴迪已宣布將在巴黎奧運會後退役，在法國主場的「最後之舞」，他期望可為自己手球生涯劃上圓滿的句號。

美國女籃傳奇向第6金進發 美國女籃代表陶拉絲是籃球界傳奇人物，司職後衞的她目前正在效力WNBA鳳凰城水星隊，而身為老將，陶拉絲已經參加過5屆奧運會，2020東京奧運亦成功奪得個人第5面奧運金牌，超越前輩艾華茲，成為奧運籃球中僅有的5金球員。陶拉絲今年再次獲得奧運代表隊資格，陶拉絲如果於巴黎奧運贏得她的第6枚金牌，將會打破與隊友伯特的平局，並讓她成為有史以來獲得最多奧運籃球金牌的團體項目運動員。文：文嘉靖、李芷韻

安迪麥當奴 比爾美爾（右） 陶拉絲 波爾 米格因盧比斯 妮諾 卡拉巴迪