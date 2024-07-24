九龍城練兵友賽香港Ｕ20

港超聯球隊九龍城昨日假將軍澳足球訓練中心，與香港Ｕ20拍跳，主教練陳銘剛賽後透露本月尾再有新外援來投，詳情有待公布。

來季首度征戰港超的九龍城，昨與香港Ｕ20拍跳，雙方協議後不公開比數。開操後後首度進行友賽的九龍城，先後安排許嘉樂、林學曦、趙少維、迪高及外援卡朗等球員上陣，剛歸隊的陳文輝亦有現身，而香港Ｕ20則派出詹皓臻、陳浩嘉及麥梓軒等主力應戰。

陳銘剛：增兵要睇餸食飯 九龍城主教練陳銘剛賽後受訪時透露，已落實簽入一名巴西外援中堅，將於本月尾抵港，他承認球會資源有限，但仍會小心物色新兵，增強實力：「球會資源唔多要睇餸食飯，但我哋會盡力喺現有資源搵最合適嘅球員，唔會為簽而簽，希望新球員到埗之後幫到手啦！」

「剛Sir」又提到今場為球隊開操以來首場友賽，坦言球隊默契和狀態，尚有很大提升空間：「始終我哋係新埋班，所有嘢要由頭夾過，開頭難免會踢得冇咁順，而且球員嘅體能狀況同我預期有少少出入，暫時可能得三、四成狀態，之後要畀心機執番好佢。」■圖、文：文嘉靖