首戰奧運既熟悉又新鮮 李卓耀：打好每一場！

上周抵達法國巴黎的香港羽毛球隊昨日續於拉夏貝爾門體育館訓練，李卓耀表示奧運令他憶起10年前參加青年奧運會的經驗，他強調會以爭勝心態出戰，「我好想做好這件事！」

喜見流動冷氣機「入村」 香港羽毛球隊周二在巴黎奧運比賽場館拉夏貝爾門體育館進行第3日訓練，日前李卓耀於社交媒體分享穿梭巴士沒有空調，熱到要脫掉上衣，片段成為網民熱話。李卓耀解釋，「有些穿梭巴士沒有冷氣，有待改進。」港協暨奧委會周二於社交平台公布，45部流動冷氣機已送達選手村，李卓耀表示歡迎，「之前幾晚要開窗睡覺，幸好晚上涼一點。」

李卓耀首登奧運舞台，將會出戰男單項目，他表示感覺既熟悉又新鮮，「感覺好似10年前去青少年奧運，但今次不是去玩，我們提早10日來法國，很集中在比賽上，有少少興奮的感覺。」從他的金色頭髮可見，爭取金牌的心意志堅定，「我會用爭勝的心態打好每一場，好想做好這件事。」說到與中華台北的周天成和墨西哥的Luis Ramón Garrido同組，他坦言屬「不幸中之大幸」。

鄧俊文平常心迎硬仗 至於上屆第4名、創香港羽毛球隊最佳成績的鄧俊文和謝影雪亦正積極備戰中，說到同組丹麥組合退賽，鄧俊文表示會以平常心面對，「我們這組實力平均，隊隊都難打，故少打一場仍然要打2場硬仗，所以不會想太多，專心備戰，有信心在最後3日可以調整至最佳狀態。」

拍檔謝影雪表示正努力適應時差，「我現在（晚上7時多）已感困倦，這幾天會盡力適應。不過選手村環境不錯，有多種食物供選擇，每天都吃得很豐富。」