百年古蹟化身劍神比賽場地

Grand Palais

【本報記者余樂詩巴黎直擊】香港「劍神」張家朗上屆奧運男子花劍個人賽贏得金牌，感動全城，巴黎奧運他將會力爭衞冕，繼續成為今屆焦點。小記於巴黎時間昨日來到劍擊比賽場地巴黎大王宮美術館（Grand Palais），百年古蹟令人讚嘆，撐港隊必到！

Grand Palais仍在趕工中 Grand Palais於1900年為世界博覽會所興建，今屆奧運成為劍擊和跆拳道比賽場館。場地位於巴黎第8區，鄰近Franklin D. Roosevelt地鐵站，但最近的地鐵站出口由7月20日至8月11日關閉，訪客於5號出口步行約6分鐘即可抵達。這座百年建築相當宏偉，金色拱門盡顯氣派，想像「劍神」張家朗、重劍一姐江旻憓在此與世界級高手較量，已令人雀躍。

由於這比賽場地暫未開放給公眾入場，小記進場時需要過兩重安檢，現場所見，場館外圍仍在進行翻新工程。雖然場內劍賽賽道已舖設，不過一些電子器材等設備仍處最後準備階段，比較令人驚訝的是，場館入口處仍有大規模鋼架搭起，相信要趕及27日開始劍擊比賽前，大會未來數天定要加快工作進度了。