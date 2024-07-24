追夢之旅背後有故事 體壇星將閃耀巴黎

馬高芝

奧運會是每個運動員的夢想，他們追夢背後總有一個故事，不論她或他是第一次參賽，還是最後一次亮相，都是想在五環舞台上發出最閃耀的光芒，巴黎奧運即將展開，本報揀選了幾位值得留意的體壇星將，相信你都會為他們高喊一聲「ALLEZ！」（法語「加油！」）

烏克蘭跳高女神力爭金滿貫 今年9月滿23歲的烏克蘭跳高女神馬高芝（Yaroslava Mahuchikh），踏入奧運開幕倒數即盡顯爭標決心，7月初打破了塵封37年的世界紀錄，用行動再引來世界關注。

「在運動場上保護國家」

身材高挑、樣子甜美的馬高芝，在跳高賽場有驚人成就，場外也是粉絲的熱搜運動明星，單是IG粉絲人數已超過20萬人。已先後贏得世錦賽、室內世錦賽、歐錦賽、室內歐錦賽及鑽石聯賽總冠軍等榮譽，就連最難的世界紀錄都已打破，職業生涯只差一面奧運金牌，就可實現跳高「金滿貫」。

不過，她的運動路上並不易行，曾經因為俄烏戰爭影響訓練，也曾一度躲藏在地牢三個星期，要花三天路程趕去塞爾維亞參加室內世錦賽，她前年在室內世錦賽奪金後激動灑淚一幕令人動容，她當時表示：「經歷過戰火，最後順利參賽兼奪得金牌，我覺得自己能為國家做得很好，因為我在運動場上保護了我的國家。」今年的巴黎奧運，這位美少女大有機會奪走金牌，相信可為烏克蘭的人民在悲痛當中帶來一點甜。

體操天后比莉絲：今屆係「救贖之旅」 美國傳奇體操名將「黑珍珠」比莉絲再次入選巴黎奧運代表隊，27歲的她為史上最多世界冠軍名銜的女子體操選手。比莉絲在上屆東京奧運中途退賽，她坦承當時壓力「爆煲」：「我心理上遇到障礙，迷失方向。」最後比莉絲以心理因素為由遺憾棄戰。

東奧壓力爆煲遺憾退賽

相隔3年回歸奧運舞台，她接受訪問時充滿肯定和信心：「I knew I would be back！我每日瞓醒就去集訓，提醒自己我仍然可以，我一定會證明自己是更成熟、更穩定的運動員。我們在東京表現不算最好，今趟絕對是救贖之旅。」經歷跌宕起伏，身高1米4的比莉絲藏着強大的內心。

值得一提，今屆巴黎奧運是比莉絲繼2016里約及2020東京奧運會後，第三度征戰奧運賽場，她將會是72年來最年長的美國體操代表，與蘇妮薩李、莉維娜、芝莉絲、嘉莉組隊出戰女子團體體操項目。身為美國隊老將，此次出賽備受矚目，粉絲都相當期待這位體操女王兼世界冠軍能否克服心魔，打破紀錄再添獎牌，寫下奧運新歷史。

美國「女水怪」挑戰珍妮湯遜 27歲美國「女水怪」兼三屆奧運金牌得主列迪姬（Katie Ledecky）2012年於倫敦奧運首度亮相即以15歲之齡奪得女子800米自由式金牌，開啟了非凡的奧運之旅。四年後，她在里約奧運會上再次奪冠，當時橫掃包括200米、400米、800米自由泳、4×200米接力在內的四面金牌及一面4×100項目銀牌；2021年，在因疫情而推遲的東京奧運會上，列迪姬連續第三度奪得800米自由泳金牌及首面獲1500米自由泳金牌，在其輝煌的職業生涯中累積了七面奧運金牌，並打破了16項世界紀錄。

世錦賽個人冠軍超越菲比斯 而在巴黎奧運會上，她若多取兩面金牌（包括接力項目），將可超越前輩名宿珍妮湯遜，有望成為美國泳史上奧運金牌總數第一人，同時成為首位在同一個項目（800米自由泳）中連續獲得四枚奧運金牌的女游泳運動員，載入史冊。在此之前，她早於去年贏得世錦賽800米自由泳比賽後，超越了美國泳壇經典人物菲比斯，成為第一位獲得16個游泳世界個人冠軍的游泳選手，可謂真正「巾幗不讓鬚眉」。

古巴彈弓人變土耳其Icon 女排是香港體育迷最愛的運動項目之一，中國王牌朱婷在今屆的表現令人期待，然而今年表現搶鏡的土耳其Icon華加絲（Melissa Vargas），更期望可領球隊踏上五環頒獎台。身高1米93的Vargas最令人深刻的，除了是身上滿布紋身外，她的扣殺式發球也是一個標記，這位24歲彈弓人出生於古巴，早於13歲已加入古巴成人國家隊，更曾出戰2014年意大利舉行的世錦賽，隨後更帶領古巴在各年齡層的青年隊贏盡美洲區的賽事，並獲多個個人獎項，在古巴她已是排球界的明日之星。

曾被治療管制封殺4年 然而古巴排協一直對球員實施多項嚴格管制，受傷與治療等過程都要嚴格受控。Vargas在2016年因肩膊受傷必須「動刀」，但其父母不接受古巴協會對治療的相關條款，於是帶Vargas離開國家治理，其後回到家鄉遭協會懲罰，對這位排球天才作出禁令延至4年。遭古巴封殺後，華加絲於2018年開始，在土耳其和中國聯賽橫掃多項個人獎。

華加絲在2021年她正式宣布入籍土耳其，帶領一直大起大落的土耳其走出困境，更在去年贏得2023年VNL冠軍，登上世界之巔成為世界「一姐」。

巴西「獨臂女乒」征戰雙奧創歷史 提到今屆巴黎奧運以及乒乓球壇的最大焦點，絕對落於2020東京殘奧乒乓球女單銀牌得主般娜阿歷山大（Bruna Costa Alexandre）身上。29歲的巴西乒乓選手般娜阿歷山大於6月成功斬獲奧運資格，成為巴西歷史上第一位同時參加奧運會和殘奧會的運動員，是繼上屆東京奧運的波蘭球手Natalia Partyka之後，第二位「兼修」奧運及殘奧的運動員。

首次兼獲夏季奧運及殘奧參賽席位的般娜阿歷山大保持積極的心態迎戰：「我希望有一日，就算殘疾選手同雙臂健全的人同場比賽，大家會覺得不足為奇，成為輕鬆平常的畫面，不再讓殘疾運動員標籤定型。」

「盼殘疾運動員不被標籤」 般娜阿歷山大幼年時因接種疫苗後出現血栓，導致右手臂被截肢。7歲起，她向乒乓球運動員哥哥學習，僅用3年時間成為職業乒乓球選手，並入選巴西殘障運動代表隊。2014年般娜阿歷山大參加首個世界賽—北京國際乒聯殘疾人世錦賽並摘取女單和團體賽銅牌。更在短短六年間，般娜阿歷山大贏得斯洛伐克殘障世界錦標賽團體賽金牌、里約殘奧會女單和團體賽銅牌、及東京殘奧會女單銀牌等各項殊榮，現終於圓夢登上傷健共融的巴黎奧運舞台。

戴利為愛兒重返賽場 第五度出戰巴黎奧運的30歲跳水王子戴利（Tom Daley），上屆以1.23分之差擊敗中國「夢之隊」組合奪得職業生涯中首面奧運金牌，今年將夥拍跳水新秀Noah Williams挑戰男子單人及雙人10米跳台跳水兩個項目。現在的他除了是運動員，更是身為兩個小男孩的爸爸，在東京奧運落幕後戴利為把握寶貴的親子時間，休戰兩年之久，原本打算一直隱居幕後的跳水男神，卻因5歲的大仔Robbie一句「我想睇爹哋跳水」，決定重返賽場。

兼顧湊仔每周練6日 戴利在採訪談到為兼顧訓練與育兒，由以往每日訓練兩次，現在調整為每星期訓練6日，每次3個半鐘頭，並分享到家人支持是他重啟訓練的最大動力。另外，戴利近日在社交媒體上載奧運紙板床測試結果，片段內他在床上以不同姿勢跳躍，「環保紙板床」仍毫無損毀，能夠承受不同重力負荷。

列迪姬 般娜阿歷山大 戴利