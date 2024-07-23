本報記者抵達巴黎展23日奧運之旅

【記者余樂詩巴黎直擊】Bonjour！小記於香港時間周日晚啟程到法國，展開長達23日巴黎奧運之旅，期待為大家直擊香港隊第一手消息。

香港直飛巴黎需時約13小時，小記於巴黎時間周一早上到埗，甫抵達機場，眼廉下已見到不少奧運元素，工作人員更是笑容滿面地歡迎到訪旅客，可見巴黎時隔100年再辦奧運，門面功夫絕不「求其」。

機場派牛角包顯好客之道 記者先在機場領取奧運證件及交通卡，大會相當貼心，排隊領證及等行李時提供牛角包和咖啡，盡顯地主之誼。小記以港隊吉祥物「堅仔」襟章回禮，她們更大讚「堅仔」相當可愛！

從巴黎市面所見，較多旅客的景點均有警察巡邏，另外地鐵站亦有奧運義工解答查詢，不用擔心迷路。地標之一的巴黎市政廳，近日更舉行運動節，市民可免費試玩三人籃球、運動攀登等新興運動，感受奧運熱潮。奧運期間巴黎會議宮將化身成主媒體中心，3層大樓招呼2萬5千名來自世界各地的記者，相信會是小記巴黎之旅重要據點之一。