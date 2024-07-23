謝家榮李毅凱分享大賽點滴

繼陳肇鈞（Philip）後，足總昨日再邀得兩名港隊代表謝家榮及李毅凱，出席在會展舉行的「運動消閒博覽」，向球迷分享參與杭州亞運以及亞洲盃兩頂大賽的感受，其中「阿凱」表示絕對是一段很好的經歷。

阿凱：係一段好好經歷 港隊去年先在亞運歷史性獲得第4名，今年初相隔54年再闖亞洲盃決賽周，表現大獲好評。是次分享會吸引數十名球迷到場支持，謝家榮及李毅凱在台上輪流接受主持人訪問，分享參與兩項大賽的點滴。「阿凱」受訪時直言這兩段經歷記憶猶新：「雖然隔咗好耐，但我唔會忘記上年喺港隊踢咗咁多場比賽，由亞運、亞洲盃到世盃外圍賽，係一個好好經歷。」提到一班亞運功臣，每月將可獲體院資助，「阿凱」對此表示歡迎：「證明球員辛苦、努力冇白費，希望利用呢筆資助提升自己，用表現報答番體院。」

門將謝家榮承認上述兩項大賽對宣傳港足有很大幫助：「成績唔錯就攞到曝光率。香港足球嗰陣好有熱度，球迷關注度好高，氣氛好好。」港隊於9、10月份國際賽期，遠赴歐洲出戰友賽，「家榮」亦十分期待：「當然會爭取入選大軍名單同正選先，列支敦士登呢啲國家冷門啲，都好想親身見識吓。」■圖、文：李浚湣