on.cc東網直播：熱身賽Rd 2惡鬥T1勁旅 傑志遇泰港實力大考驗

傑志新箭 馬查度

正在泰國集訓的港超球隊傑志，相隔4日後再進行第二場熱身賽，今日作客惡鬥上季T1「3哥」泰港。「藍鳥」上場擊敗警察泰羅，順利旗開得勝，惟贏得不太具說服力，是役面對實力更為強橫的泰港，相信會遇上真正考驗，且看一班新舊球員磨合之進度，能否達到新帥卡度素之要求！（on.cc東網周二晚上6時按次收費直播）

傑志首場熱身賽小勝T2球隊警察泰羅一球，惟眾將明顯狀態仍未谷起，上半場受壓下門前風聲鶴唳，更未錄得任何射門。幸好易邊後表現有所改善，當中今季由冠忠南區外借歸隊的陳傲軒，後備入替建下奇功，助球隊險勝而回，他希望這個入球屬於一個好開始：「好開心，好耐都冇代表過傑志上陣。始終第一年升上一隊嗰季，因為疫情腰斬咗，嚟緊先係我喺『藍鳥』嘅第一個完整球季。」

上仗建功 陳傲軒：好嘅開始 經歷兩季外借生涯後，「軒仔」指已累積一定經驗及信心，會把握機會展現實力：「外借南區兩年踢咗好多比賽，亦令我清楚自己嘅能力，希望今季有更多出場機會。」陣容方面，上場受傷的艾里奧無大礙可以候命，惟另一後衞巴登卡因太太臨盆在即，需要短暫離開大軍。

至於是役熱身賽之對手泰港，為上季泰國T1聯賽季軍球隊，上月已完成新季之組軍，本月初到華欣府展開集訓，之後踢了兩場熱身賽，對手都是T1球隊，泰港分別以3比2擊敗拉查武里，以及3比1贏巴蜀。雖然有新進國腳射手迪拉薩因傷缺陣，另一泰國國腳查林薩克正身在日本隨日職福岡黃蜂跟操，但泰港陣容依然十分華麗，包括泰國國腳彼拉頓、新加坡國腳艾雲芬迪、上季泰國聯賽射手榜亞軍慕達，以及幾內亞高大中鋒杜保亞等，整體實力與上季相比，可謂有增無減，絕對是傑志測試實力的好對手。

傑志翼鋒 陳傲軒 傑志中場 顏卓彬