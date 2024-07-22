決賽再挫永倫Ｂ隊滿貫兩連霸

昨日假基督教香港信義會信義中學進行的2024年香港三人籃球聯賽男子甲一組決賽日，上屆盟主滿貫Ａ隊同日連挫南華Ａ、Ｂ隊闖進決賽，與永倫Ｂ隊合演上屆冠軍翻版戰。高手過招下結果滿貫Ａ隊技高一籌，以21比15擊敗對手，連續兩年贏得冠軍。

滿貫Ａ隊陣容鼎盛，派出射手李琪、惠龍兒、蔡再懃和鄧志恒爭取衞冕。李琪寶刀未老，並憑出色的團隊配合，先於８強以15比8擊敗南華Ａ隊，準決賽再以21比15力挫南華Ｂ隊，連續兩屆打入冠軍戰。

另邊廂，由連浩駿、韋思庭、吳翊旺和吳焜耀組成的永倫Ｂ隊闖關過程驚險得多，先在小組賽Ａ組以次名出線，要與飛鷹Ｂ隊進行一場過複賽戰，永倫Ｂ隊以17比7淘汰對手，打入８強。及後永倫Ｂ隊以15比12力壓Ｅ組首名出線的漢友Ｂ隊，準決賽再憑韋思庭射入一記關鍵２分球，以21比19絕殺康仁福建Ａ隊，打入決賽與滿貫Ａ隊爭冠。

南華Ｂ隊獲季軍 決賽戰況激烈，永倫Ｂ隊憑韋思庭及吳翊旺全力搶分，一度領先9比4，滿貫Ａ隊利用中鋒惠龍兒追分，多次取得「And1」扳回比分，後段更有射手李琪及蔡再懃發威合演「２分雨」，結果滿貫Ａ隊以21比15擊敗對手，再次捧走三人籃球聯賽獎盃。

季軍戰則由南華Ｂ隊火併康仁福建Ａ隊，南華Ｂ隊有曾湛元和蘇柏軒裏外開弓，以21比18擊敗對手，獲得賽事季軍。

圖、文：李章杰