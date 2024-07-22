紀念品價格小店平4成？！

【駐法國記者呂靜儀報道】萬眾期待的巴黎2024奧運即將來臨！奧委會主席埃斯坦蓋早前表示，已銷售860萬張門票，創歷來最高記錄。這數字還未包括傷殘奧運賽事的100萬張已售門票，前者數字高出1996年美國阿特蘭大的830萬張。主辦方預計這屆奧運可售出1,000萬張門票，而傷殘奧運也能賣出280萬張門票，法國國際賽事地區勢必人流洶湧。

吉祥物公仔相差逾300元 無論是專程來觀賞奧運或旅遊的國外遊客，抵達巴黎首先感覺到的，都是四周奧運宣傳布置和有關紀念品，其實自去年開始，有不少外來遊客已預先選購，儘管紀念品價錢並不便宜，但仍然獲得顧客的青睞。

要留意的是，在奧運官方商店和旅遊區獨立小店相比之下，價格相差可達4成。例如大型紅色吉祥物毛公仔，官方售價169.9歐元（約1,440港元），羅浮宮附近小店只售150歐元（約1,274港元），老闆甚至主動減至125歐元（約1,062港元），似早有準備客人會回價。

雖然紀念品挺貴，但另一店主對本報說，也有兩名美國成人遊客，買了另一款150歐元的最大型紅色吉祥物毛公仔，應該是收藏家吧。它們最小型的也要19歐元（約161港元），另外有一種同款式的塑膠做吉祥物迷型鎖匙扣，也要14歐元（約119港元）。