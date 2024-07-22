遊客湧巴黎感受奧運氣氛

【駐法國記者呂靜儀報道】開幕前這兩周巴黎的遊客較上月少，近日來玩的遊客亦不一定留至賽事開始，而且都說門票不便宜，短期住宿又貴，但仍為巴黎奧運感到興奮。

我們在街上訪問了數名遊客，意大利學生DESY與母親在奧運開幕前在巴黎遊玩。她說：「奧運期間會留意，畢竟是體壇及世界盛事，我會與朋友觀看電視直播，當然希望意大利選手贏多些獎牌啦！」

DORA太太與家人從意大利北部帕多爾地區來巴黎玩，感受月中國慶和奧運前夕的氣氛。她說：「我個人好喜歡越野電單車，一定會緊密觀看這項奧運賽事。」

來自西班牙的IRENE從事酒店餐飲服務業。她說：「已經來過巴黎兩次，但今次更興奮，而且我最好的閨蜜朋友住在這裏，會一起盡歡。雖然我沒有什麼特別喜歡的體育項目，也當然想西班牙代表為國爭光，獎牌愈多愈好。」

指示牌有埋去場館方法 至於在大巴黎區的交通方面，運輸公司推出了專門的APPS，可查看實時交通情況，包括地鐵，郊區火車、電車和巴士，非常方便使用。重新設計的指示牌變得更清晰，甚至有展示如何去所有賽事場地的途徑，交通網絡給人煥然一新的感覺。

DESY DORA 巴黎地鐵站內設清晰指引，助遊客前往賽事場地。