甲一組開戰滿貫A隊強勢衝冠

2024年香港三人籃球聯賽由昨日起一連9日，於基督教香港信義會信義中學開打。其中男子甲一組昨日進行小組賽，各球隊派出最強陣容應戰，當中由李琪擔大旗的滿貫A隊兩戰全勝，強勢晉級8強。

今屆賽事分為5個組別，分別為男子甲一組、甲二組、乙組，以及女子甲、乙組，其中男子甲一組的每支球隊分別派出A、B兩隊出賽，共有20支隊伍競逐錦標，而A、E組首名將直接晉級8強，其餘組別的首、次則在昨日火併，爭奪複賽資格。

被列入A組的滿貫A隊，派出李琪、惠龍兒、蔡再懃和鄧志恒，先後以21比17、21比10擊退永倫B隊和建龍飛馬A隊，小組賽兩戰全勝首名出線，成為冠軍的有力競爭者之一。至於E組的漢友B隊，派出黃裕杰、劉浩男和鄺錦昌的3人組合，先以18比17險勝永倫A隊，其後與南華B隊戰至加時，並憑黃裕杰最後命中一記2分球絕殺對手，同以小組全勝晉級8強。今日男子甲一組會續演淘汰階段，並決出王者誰屬，球迷可免費入場觀戰。