法國雙塔最強攔路虎 夢幻隊星閃閃爭５連霸

勒邦占士

奧運男籃賽事定於香港時間7月27日起開鑼，由12支頂尖球隊展開激烈角逐，雖然今屆未有斯洛文尼亞、阿根廷和意大利傳統勁旅身影，不過有東京奧運「遺珠」加拿大和塞爾維亞強勢回歸，「奇兵」希臘和日本亦值得期待。而賽事最大看點，莫過於萬眾球迷期待的美國「夢幻隊」和東道主法國的表現，擁有「雙塔」雲班耶馬及高拔的法國絕對有力衝金，「夢幻隊」5連霸之路不易行！

美國男籃在去年的世界盃相繼不敵德國和加拿大，僅得第4名，更是連續兩屆跌出前3，今屆奧運誓雪前恥，派出帶隊經驗豐富的名帥卡爾領軍，並由現役最強的「大帝」勒邦占士、「咖喱仔」史堤芬居里和「KD」杜蘭特組成美國隊「三巨頭」，領銜NBA一眾星將，誓為國際籃壇帶來非同凡響的震撼。

卡爾一手好牌目標摘金 事實上，今次將會是杜蘭特第4次征戰奧運，他在前3屆累積取得435分，早已成為五環賽場歷史第1人，對「夢幻隊」的貢獻無人可比。而NBA小球時代的領軍人物「咖喱仔」居里則初次亮相奧運舞台，並首度與「大帝」占士強強聯手；加上塞爾特人球星達頓、「新狼王」安東尼艾華士和太陽球星布克等新時代領袖，陣中星光熠熠，無疑是繼2008年奧運後最豪華「夢幻隊」。

手執豪華陣容，卡爾給予球員高度評價和認可，毫不猶豫直言目標就是金牌：「這可能是自1992年以來，獲得最多榮譽的球隊！每位皆是名人堂級別球員，我會找出能夠相互配合的組合和陣容，不論誰在場上都必須全力以赴，一同向金牌邁進。」

雲班耶馬內線打骰 巴黎奧運男籃獎牌的最有力競爭者，除「夢幻隊」外，雄心壯志的法國絕對是其中之一，有機會重演東京奧運金牌戰。東道主法國今年迎來超新星雲班耶馬，整體實力全面「升呢」，這位身高2米24的中鋒在場上的防守覆蓋範圍廣，封阻能力極強，更具備控球和外投本領，被譽為未來籃球巨星。雲班耶馬將與另一大前鋒高拔、射手科尼亞等國家隊主將挑戰強權，以全新面貌與美國和一眾列強爭逐隊史首面獎牌，奧運男籃冠軍誰屬，屆時自有分曉。

文：李章杰