韋斯布克加盟金塊連線祖傑

兩屆常規賽最有價值球員（MVP）、9次入選NBA全明星的頂級後衞「忍者神龜」韋斯布克，周五傳出將以先簽後換的方式加盟丹佛金塊，加上早前陣中另一球星保羅佐治以4年頂薪合約轉戰76人，兩人與「大鬍子」占士夏登和李安納組成的「快艇四星」陣容正式解體。

防守數據勝從前

現年35歲的韋斯布克，上賽季為快艇出戰68場比賽，場均可得11.1分、5個籃板和4.5次助攻；在球隊交易來夏登後，韋斯布克自願被安排從第6人出發，3大數據均寫下生涯新低，反而在防守方面卻交出更勝以往的好表現，並帶領後備陣容打出超水準發揮。不過，星光熠熠的四星組合，在季後賽首輪不敵西岸勁敵獨行俠，慘遭淘汰出局，以失敗收場結束雷聲大雨點小的賽季。李章杰報道