放鬆一戰不留遺憾 杜凱琹：每贏1分當Bonus！

巴黎奧運即將展開，香港乒乓球代表隊昨日在體院舉行集氣大會，與大家分享備戰情況，其中將會出戰女單、女團及混雙的杜凱琹表示，會以平常心應戰，盼在奧運發揮應有水準，不讓自己留憾。

3年前在東奧贏得女團銅牌的港隊，今屆派出5位運動員出戰4個項目，黃鎮廷夥拍杜凱琹出戰混雙，二人會同時出戰男、女單；另一個女單席位由朱成竹奪得。女團方面，3位參賽球手為杜凱琹、朱成竹和李皓晴，吳詠琳擔任替補。

「阿杜」今屆出戰女單、女團及混雙，繼東奧後再度成為「三項鐵人」，她表示經過近半年備戰，發現自己容易緊張，感恩在教練張瑞教導學會放鬆身心。上屆夥拍黃鎮廷出戰混雙，可惜8強止步；今屆捲土重來以4號種子身份進軍巴黎，「阿杜」稱會以平常心應戰，不留遺憾：「上屆滿腦子想着爭取獎牌，結果打不出應有水準，今屆我不會把自己放得太高，每取一分都當成Bonus，加上我和『廷哥』（黃鎮廷）愈夾愈好，不會再有遺憾。」

阿廷要騷爸爸的風采 黃鎮廷就指其太太及愛女有機會到巴黎撐場，盼4年後可以再度出戰奧運，讓女兒長大後，見證爸爸在場上奮鬥的英姿，他笑言：「畢竟女兒僅得1歲未懂事，希望我下屆繼續打奧運，屆時她再度到場觀賽，就會對我的比賽有更深印象。」至於將第4度出戰奧運的李皓晴，揚言會把今屆視作運動員生涯「最後一舞」，盼放開懷抱作戰：「正因為今屆是我最後1次代表港隊打奧運，就更加要放鬆，因為太緊張就會影響發揮。」鄧文滔報道

女團眾將夠晒齊心。 黃鎮廷