西班牙鬥士奧運舞台最終章 拿度艾卡華斯男雙夢幻衝金

拿度

巴黎奧運不足一星期就展開，當中網球焦點，自然落在上演奧運最終章的拿度身上。這位曾14次贏得法網的「泥地王」，除力爭在男單摘金外，更會與網壇天之驕子艾卡華斯合組「夢幻男雙組合」，力爭個人第3面奧運金牌。

拿度早前已宣布今屆是其職業生涯最後一次參加奧運，加上他曾14度捧走法網錦標，因此對這位「泥地王」而言，選擇在羅蘭加洛斯體育場告別奧運，可謂最合適不過。拿度早前毅然棄戰溫網，為的就是做最佳準備迎接奧運：「我會在今夏參加生涯最後一屆奧運，因此早前未有參與溫網，會把握時間休養生息，目標要在奧運交出最佳狀態，希望球迷體諒我的決定。」

兩代球王合作世代交替 西班牙網球總會於6月公布奧運大軍名單時，亦投下「震撼彈」，宣布曾在2008年北京奧運以及2016年里約奧運，分別贏得男單和男雙金牌的拿度，除出戰單打項目外，更與「小天王」艾卡華斯組隊打男雙，為拿度衝金作「雙重保險」。

「小天王」艾卡華斯近年極速崛起，2022年以19歲之齡成為史上最年輕「世一」，早前擊敗祖高域衞冕溫網後，已累積4項大滿貫錦標，有力在未來統治網壇，兩代球王合作出戰男雙，甚具新舊交替的意味，未開賽已成為球壇熱話。

不過其餘男雙組合同樣猛將如雲，包括上屆東奧贏得金牌的克羅地亞組合麥迪及柏域，此外仙拿、西西帕斯及同樣步入職業生涯黃昏的梅萊等，均會組隊出戰，「拿艾配」要交出最佳水準，才能如願稱王。值得一提，在2012年及2016年兩獲男單金牌的梅萊，曾表示在今年暑假後結束職業生涯，意味這位英國名將甚有機會奧運後退役，與拿度一同上演奧運最終章。文：鄧文滔

艾卡華斯 不復當年勇的梅萊，能否再次為英國帶來獎牌？