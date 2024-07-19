打入男雙4強拿度：激動人心

即將出戰巴黎奧運的拿度，周三與來自挪威的拍檔魯特，在瑞典網球公開賽男子雙打，8強賽中戲劇性地脫穎而出，成功挺進準決賽，賽後球迷為他們二人取名為「Ruudal」組合。

與魯特合組「Ruudal」 面對來自法國的Theo Arribage和俄羅斯的Roman Safiullin，拿度與魯特展現默契，以6比4先贏一盤。對手未被擊垮，第二盤以6比3反將一軍，並將比賽拖至決勝盤，其後雙方互有領先，並一度被對手先取得賽末點。不過，「Ruudal」組合在冷靜應對下，成功化解對方攻勢並連取3局，以12比10反勝，有驚無險打入4強。

「我認為我們打得很開心。」拿度賽後表示：「這是一場激動人心的比賽，對陣的兩位優秀球員網球水平很高。我很享受這場比賽，現場幾乎擠滿了觀眾，他們非常熱情，這種感覺太好了。我非常享受在這裏的每一日。」

魯特亦打趣道：「這不是一日最好的開始，但對我來說是結束這一日的最好方式。今日與拿度在這場特別的雙打中獲勝，我們挽救了一個賽點，所以有點幸運，很期待下一場比賽。」