新升班九龍城5年計劃大展拳腳

來季出戰港超的九龍城足球會，昨日在京士柏運動場舉行開操儀式，球會聯席主席麥融斌透露本季班費約600萬，並推行5年計劃，盼在頂級聯賽站穩陣腳。

九龍城去季奪得港甲冠軍，季後申請升上港超，並表示會推動5年計劃，期間會舉辦主場嘉年華等，嘗試凝聚社區。幕後班底方面，陳銘剛擔任主教練，許嘉樂任助教兼球員，另一名助教為黃梓豐，而何信賢則擔任球隊總監。陣容上球隊保留曾錦濤、趙少維及陸平中等8名升班功臣，並已簽入迪高、林學曦、袁皓俊、卡朗、鄭進泓及歐陽浩銘等具港超經驗球員，以及1名新外援韋利安，隊長為陳文輝，目前大軍名單共有23人。

與晉峰合作培訓年輕球員 球會聯席主席麥融斌透露，今季班費約600萬，有信心至少未來5年有足夠資金營運：「我哋Plan咗升港超好耐，希望嚟緊5年加強青訓系統，吸引球迷。」麥融斌又提到球隊正商討以斧山道運動場或深水埗運動場作來季主場，惟詳情有待落實。

首度擔任港超球會主教練的陳銘剛，表示管理層未有給予太大壓力，期望有足夠時間讓球會進步：「希望未來培養大家踢出主攻踢法，令多啲球迷認識九龍城。」「剛Sir」又稱會繼續物色具能力的外援球員，配合年輕球員。九龍城同日宣布與晉峰合作，建立「晉峰九龍城」青訓系統；來季將征戰甲組的晉峰，將主力培訓年輕球員，向九龍城輸出較有潛質的球員挑戰港超。鄧文滔報道

九龍城職球員名單 總監：何信賢

主教練：陳銘剛 助教：黃梓豐

助教兼球員：許嘉樂 門將教練：唐咖名

賽事及技術分析師：吳子維

球員：2 余沛康、3 韋利安、5 迪高、

6 鄭進泓、7 艾里安、8 邵昀俊、

9 陳文輝、10 林學曦、13 許澤崴、

16 趙少維、19 陸平中、20 嚴啟倬、

21 曾錦濤、23 何瀧浩、24 曾家進、

25 許嘉樂、26 馬阡浩、27 卡朗、

28 謝家駿、37 徐竟柔、63 李瀚灝、

77 歐陽浩銘、88 袁皓俊

迪高 球員跑步練氣谷狀態。