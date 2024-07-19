大埔猛將回歸挑戰列強

大埔昨日舉行發布會公布來季計劃及新球員，新季兼任總監的主教練李志堅，坦言球隊實力提升盼能夠挑戰列強。至於領隊兼副主席葉志雄則稱班費為8位數以上，更透露正入紙申請在大埔興建訓練基地。

上季聯賽亞軍大埔，今屆有雷仙奴、利馬和卡朗等多人離隊，同時翁煦濤、蔡立靖亦借用期滿回歸母會，但球隊簽入了伊高沙托尼、韋法頓、尼高拉斯、杜國榆、林樂賢、戴廷匡共10名新兵，實力有增無減。昨日記招大部分高層和球員皆有現身，足總主席霍啟山亦獲邀出席。

大埔今季共有10名新加盟球員，包括前傑志翼鋒伊高沙托尼，對於繼18/19球季大埔首奪港超聯後，再與這名巴西球員合作，李志堅堅坦言未有想過：「一直有聯絡，但坦白講佢呢啲價錢嘅球員，從來都唔到我考慮，可能佢喺傑志踢得唔開心，正常情況唔會揾到佢返嚟。」「堅Sir」續指球隊今季經過補強後，希望至少能保持前列位置，並嘗試挑戰列強。

申請興建訓練基地 至於大埔領隊兼副主席葉志雄，則表示今季班費為8位數以上，惟會將部分資源投放到女足。「葉生」亦透露目前正入紙申請在大埔興建基地：「暫時有兩個地方都係喺大埔，較細嘅大約5000呎，另一個較大有3萬至4萬呎，主要用作搞活動，甚至做外國牌子足球訓練學校，但起唔到11人場，最多都係7人場。」李浚湣報道

大埔新季球員名單 門將：1 戴廷匡* 、41 林志基、94 謝家榮

後衞：3 宋紘毅*、13 彭靖揚*、14 馬高斯山度士、17 郭縉諾、26 李家豪、33 加比爾、44 韋法頓*、87 尼高拉斯*、99 鄭子森

中場：4 馮冠鳴、6 羅振庭、12 謝臣、15 杜國榆*、16 陳肇鈞、 19 林樂賢*、77 比迪高

前鋒：7 馬卡雷拿、11 盧卡斯、18 伊高沙托尼*、22 宏愷志*、23 李樂謙*、80 鍾偉強