小丑冇符！塞爾維亞男籃不敵澳洲

巴黎奧運男子籃球熱身賽連日上演多場大戰，其中在昨日就有塞爾維亞對澳洲；塞爾維亞主力射手保丹奴域缺陣，雖然有頭號球星「小丑」祖傑交出14分及14個籃板，惟最終以73比84吞敗。塞爾維亞將於今日硬撼美國「夢幻隊」，由於雙方同被編入奧運正賽C組，絕對是檢閱實力好機會。

澳洲今仗延續日前對美國隊的火熱狀態，開局就佔據主動優勢，首節領先20比15。賽前尚未公布12人大軍名單的塞爾維亞，今場明顯以試陣為主，主帥比錫不斷輪換二線球員上陣，觀察表現，至於效力金塊的NBA球星祖傑在第2節逐漸入局，連番取分帶領塞爾維亞完上半場反先對手1分。

祖傑領軍今日撼美國 轉邊後，雙方愈戰激烈互有領先，惟獲幾位NBA猛將助陣的澳洲在決勝節發威，打出一段12比2攻勢稍為拉開比分差距，最終「袋鼠兵」憑效力熱火的老將米爾斯獨轟28分，助球隊以11分擊敗對手。祖傑今場僅上陣28分鐘，為塞爾維亞帶來14分及14個籃板，這支歐洲頂級男籃日前在首場熱身賽亮相，成功撼贏今屆奧運東道主法國，今場對澳洲首吞敗仗，奧運前仍會對陣美國、日本和希臘作最後備戰。李章杰報道