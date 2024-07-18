瓊斯轟47分金牛6連勝
香港金牛完成3場作客之旅後，周二晚回師修頓主場，於全國男子籃球聯賽（NBL）迎戰武漢錕鵬，最終金牛憑瓊斯獨取47分，以103比81勝出，續寫主場全勝紀錄，並以聯賽6連勝續居榜首。
主場大勝武漢錕鵬
雙方相隔近1個月後再次會師修頓，主隊由瓊斯、朱松瑋、刁展望、侯天一及孫晨然正選上陣。主隊球員開局手風欠順加上防守出現漏洞，被對手伺機在內線及外圍進襲，半場以46比52落後。但換邊後金牛隨即打出一段11比3的攻勢，包括刁展望兩記超遠3分球，一舉反先60比54，之後球員內、外開弓，逐步拉開比分，最終以22分差距再次擊敗武漢錕鵬。金牛是役4人得分上雙，當中瓊斯轟入全場最高的47分，另有14個籃板及8次助攻，成為贏波最大功臣，刁展望及朱松瑋各得16分和12分，獲加亦有10分貢獻。
香港金牛教練解立彬賽後表示：「開賽時球員執行力有些問題，但通過中場調整並加強防守，下半場只讓對手拿下29分，希望通過這場比賽能夠堅定我們的信念。」
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