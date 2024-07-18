瓊斯轟47分金牛6連勝

主場大勝武漢錕鵬

雙方相隔近1個月後再次會師修頓，主隊由瓊斯、朱松瑋、刁展望、侯天一及孫晨然正選上陣。主隊球員開局手風欠順加上防守出現漏洞，被對手伺機在內線及外圍進襲，半場以46比52落後。但換邊後金牛隨即打出一段11比3的攻勢，包括刁展望兩記超遠3分球，一舉反先60比54，之後球員內、外開弓，逐步拉開比分，最終以22分差距再次擊敗武漢錕鵬。金牛是役4人得分上雙，當中瓊斯轟入全場最高的47分，另有14個籃板及8次助攻，成為贏波最大功臣，刁展望及朱松瑋各得16分和12分，獲加亦有10分貢獻。