泳總設屬會可升可降機制鼓勵良性競爭

王敏超

近日一名9歲小泳手因所屬泳會級別而未能獲得香港公開錦標賽參賽資格，引起社會各界廣泛討論。成立該泳會的前香港泳手方力申昨日偕同立法會議員何敬康，與港協暨奧委會及泳總進行會面，並遞上意見書。泳總會長王敏超指，泳總允許各級別屬會的優秀泳手參加本地錦標賽，並將增設屬會升降制度。

方力申昨日向泳總提交《致力培育新一代 發掘優秀游泳人才意見書》，提出了5點建議，包括開放所有錦標賽參賽門檻，任何泳會級別的泳手只要達標都符合資格參加比賽。將現行屬會的計分制涵蓋至「競賽屬會」，達至升級要求的根據，亦提議減少「殭屍會」數目，建議超過18個月沒有游泳活動紀錄的屬會被降級。各級別屬會的場地資源需合理分配，並檢討委員會架構，提高透明度。

開放錦標賽報名予優秀泳手 王敏超會後表示：「泳總將開放予各級屬會成績優秀的運動員參加本地錦標賽，而並非對特定泳手（方力申泳會9歲小泳手）『特事特辦』。」針對不活躍的屬會（殭屍會）問題，王敏超回應指：「將設立評分制度，以檢視並決定所有屬會的會籍，並建立可升可降的機制，鼓勵屬會之間良性競爭；亦將會優化泳總上訴機制，在上訴委員會加入獨立人士。」

港協副會長兼立法會議員霍啟剛表示，是次會議雙方已達成共識：「檢討機構管治方案已初步成形，港協將於9月底前公布結果。巴黎奧運開幕在即，希望事件告一段落，讓參加奧運的港將能全心備戰。」李章杰報道