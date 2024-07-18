黃杜配列巴黎奧運４號種子

國際乒聯（ITTF）周二公布巴黎奧運各項種子，上屆在東京為港隊贏得銅牌的女團，被列為6號種子，而混雙組合黃鎮廷、杜凱琹則為4號種子，全力衝擊獎牌。

巴黎奧運的種子排名是根據ITTF於周二公布的最新世界排名作依據，中國隊在全部5個項目包括男、女子單打及團體，以及混雙項目均列為頭號種子。

港隊今屆亦取得5張入場券，除了男子團體之外，其他4項均獲參賽資格；被視為爭牌希望的「黃杜配」早前在多項奧運爭分賽表現不俗，取得世界排名第4，最終獲得Top4種子，僅次於中國的王楚欽及孫穎莎、日本的張本智和及早田希娜，以及南韓的林鐘勳與申裕斌，對爭逐獎牌甚為有利，黃鎮廷與杜凱琹上屆在混雙8強止步。

女團變陣再衝獎牌 至於上屆港隊歷史性奪銅的女子團體項目，今屆由兩位上屆功臣杜凱琹及李皓晴領軍，再加上朱成竹及吳詠琳（後備），她們將以女團第6種子出擊，列於亞洲3強的中、日、韓及歐洲兩大勁旅羅馬尼亞及德國之後，能否再踏上頒獎台有待分曉。

奧運乒乓球項目將於下周三（24日）進行抽籤，按照規則，頭號種子自動列入上半區，2號種子則落入下半區，第3、4種子則再抽籤決定；奧運乒乓球項目將於7月27日展開。