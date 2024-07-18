以爸爸身份戰奧運感覺「好特別」 大聖爺變暖男黃鎮廷 堅持不言退

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷賽場上被球迷封為「大聖爺」，相當神氣，場外他原來是個顧家「暖男」，對女兒愛護有加。港隊將於7月22日出發巴黎，這天亦是「阿廷」寶貝女兒的1歲生日，他形容以爸爸身份出戰奧運感覺特別，繼續堅持不言退。

國際乒聯5月21日宣布奧運乒乓球東亞區資格賽取消後，意味港隊「一哥」黃鎮廷鎖定男單席位，連同早前取得的混雙資格，今屆奧運將出戰兩個項目。黃鎮廷2012年倫敦奧運以後備球手身份參賽，其後3屆奧運亦有上陣，里約奧運打入男單16強，東京奧運男單32強止步，但混雙和杜凱琹闖進8強，今屆二人再度出擊，能否再為香港乒乓球寫下歷史，成為焦點。

女兒出生「多了一份責任」 黃鎮廷去年與圈外女友拉埋天窗，7月迎來愛女凱楹出生，踏入人生另一階段。無獨有偶，「阿廷」事業亦再闖高峰：去年杭州亞運歷史性奪得男單銅牌，今年5月亦於WTT沙特大滿貫首奪混雙銀牌，更成為今屆唯一出戰奧運的香港男子乒乓球手。為爭取積分以更高世界排名出戰奧運，「阿廷」近月馬不停蹄於歐洲比賽，父親節當天亦身處斯洛文尼亞，他坦承想念女兒：「身處外地時會和太太『facetime』，有時女兒在睡覺，有時就我要訓練接不到電話，太太會傳來阿女的相和片，我時不時就會『重溫』，覺得好得意、好搞笑！」

當了父親，從此多了一份責任，也讓「阿廷」改變不少，他笑說：「『阿杜』說我變了暖男！」和很多新手爸爸一樣，「阿廷」亦要凌晨起來沖奶、換尿片，但他沒有半句怨言：「有人說這可能會影響訓練表現，但我認為這是爸爸應該做的，我已經時常不在香港，所以回家會想幫忙照顧孩子。」他透露寶貝女兒「手瓜起𦟌」，似乎和他一樣有運動員基因：「很多人說她長得似我，我說笑可能似媽媽更好，但阿女愈大愈似我，手手腳腳都有肉，和我小時候一樣。」

感激太太「湊B」全力追夢 再強勁的發球，也不及初生嬰兒成長速度飛快。「阿廷」說，每次出外比賽女兒都會解鎖一些新技能，他亦默默為她記錄下來。「感覺她每日都在成長，起初只是瞓吓、瞓吓，兩個月開始會笑，我也不知道她的笑有沒有意識，過多幾個月，體重愈來愈重，現在手抱都覺得累。慢慢地她學會翻身、抬頭、爬來爬去，開始可以自己坐椅子，最近太太傳來新片段，阿女可以扶着床仔站起來了！」他不忘感謝太太全職「湊B」，讓他無後顧之憂全力追夢。

巴黎奧運乒乓球項目將於南巴黎競技場4號館舉行，香港隊取得女子團體賽、女子單打（兩席）、混合雙打及男子單打共5張入場券。男單世界排名最高曾達到第6位的黃鎮廷現時跌至第50位，但與杜凱琹拍檔的混雙組合則高踞世界第4，有力爭獎牌。「混雙目標是拿獎牌，但今屆各隊水平更高，16隊都不會有弱隊，要看看抽籤和臨場發揮如何。」他說家人未必會到巴黎現場觀戰，但他也會全力以赴，為求「對得住」自己：「我不會因機會渺茫就覺得驚，就算對手有多強，未到最後一刻你永遠不知道結果如何，所以我每次都選擇勇敢面對。」

征戰15年熱情未減 2009年入港隊，至今已經15年，32歲的黃鎮廷對乒乓球熱情未減，暫未有退役打算。「之前輸波會想是不是時候退下來，今年即將33歲，這個問題我再重新考慮多次，但最後結論都是想繼續打。我仍然很享受比賽過程，這就是我堅持下去的最大動力。」圖／文：余樂詩（部分由被訪者提供）