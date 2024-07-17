多人肥佬仍准出戰東奧惹爭議中國泳手藥檢要加倍

覃海洋

外國傳媒報道，由於早前爆出中國泳手在東京奧運前藥檢「肥佬」，仍獲「放行」參加東奧，引起外界關注，故參加今屆巴黎奧運的中國泳手，接受藥檢的次數將是其他國家地區選手的兩倍。

早前有報道指世界反興奮劑組織（WADA）在2021年東京奧運前7個月的訓練營藥檢當中，發現23名中國隊泳手呈陽性反應，當時接納中國隊的解釋，未作任何處罰，並准許涉案運動員出戰東奧。事件曝光後令禁藥委員會面臨龐大壓力，其中11名泳手繼續代表中國出戰巴黎奧運，成為外界焦點。

風波削弱WADA威信 據報管理世界游泳的機構在審查該23位泳手的禁賽決定時表示，事件削弱了WADA的威信。有見及此國際檢測機構（ITA）承諾從今年初到巴黎奧運期間，將對中國運動員進行8次檢測，是標準的兩倍。

美國游泳傳奇菲比斯早前曾就事件炮轟WADA「無能」，而美國反興奮劑當局也對此組織作出批評，令WADA要採取法律行動，然而國際奧委會表示對WADA完全信任，並呼籲外界尊重。

有內地傳媒引述中國奧運冠軍張雨霏的回應：「中國運動員接受興奮劑檢查的次數，是全世界最多！」似乎暗示被針對。據世界泳聯去年公布的檢查數據，覃海洋、張雨霏及李冰潔3人的藥檢次數，單單一人就等同4至5位海外奧運冠軍的總和，當中兩屆奧運金牌得主張雨霏，去年接受了43次國內及國際興奮劑檢查，包括27次賽外及16次賽內檢查。