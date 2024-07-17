名勝化身比賽場地 最浪漫奧運融合體育藝術

張家朗 香港劍神

本屆巴黎奧運將於塞納河舉辦史無前例的水上開幕禮！屆時巴黎逾30個著名的地標和場館，將變成奧運賽場，展現浪漫及藝術文化之都的獨有魅力。為承繼「環保減碳」理念，今屆奧運僅興建兩個永久性體育館，利用原有場地並發揮其特色：艾菲爾鐵塔下呈現沙灘排球熱血比併、水上運動健兒在塞納河上較量、優雅的凡爾賽宮內進行騎馬等。■■文：李章杰

巴黎大王宮美術館（Grand Palais） 富麗堂皇的巴黎大王宮美術館坐落巴黎市中心，1900年為巴黎世博會而興建，並以宏偉的鋼材結構中殿和典雅的玻璃穹頂聞名於世。作為巴黎標誌式建築，這裏曾舉辦過各種不同的體育賽事及藝術活動，吸引世界萬千旅客到訪，今夏曾進行修復並重新開放，為今屆奧運劍擊和跆拳道的比賽場館，香港「劍神」張家朗和一眾港隊名將，便會在此獻技。觀眾為運動員打氣的同時，亦能感受這特別場地帶來的典雅氛圍。

艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower） 提到巴黎，艾菲爾鐵塔絕對是遊客首選。這座高塔於1889年建成，高312米，是當地最高建築物，1991年被列入世界遺產。奧運期間，鐵塔前的空地將搭建一個可容納12,000名觀眾的臨時室外體育場，成為沙灘排球及殘奧會的盲人足球比賽場地。

巴黎市政廳（Hôtel de Ville） 歷史悠久的巴黎市政廳，位於法國首都正中心，鄰近塞納河。自1357年起，市政廳一直是當地市政府所在地，這座文藝復興時期的建築，曾在1871年巴黎公社時期的原大樓被焚毀後，重新修建。市政廳門前的廣場是法國熱門文化景點，這裏將成為馬拉松的起跑點，終點則為另一著名景點榮軍院，全程42.195公里，比賽路線是為紀念1789年「凡爾賽遊行」而設，具歷史意義。

埃朗庫爾山（Elancourt Hill） 埃朗庫爾山為人造山，海拔231米，是巴黎的最高點，前身為砂岩采石場和垃圾堆填區。登上山頂甚至可將巴黎市中心的景色盡收眼底。即將於此舉辦的山地單車比賽路線由南非專家設計，為盡量減少對該處生物多樣性的影響，山區範圍不會修建任何大型基礎設施，嘗試從體育、社會和環境三方面體現留下的豐富奧運遺產。

伊夫迪馬努瓦爾體育場（Stade Yves-du-Manoir） 伊夫迪馬努瓦爾體育場曾在1938年舉辦足球世界盃，可容納逾4萬人。作為1924年第8屆奧運會主場地，該屆舉辦了開幕式和田徑賽項，今屆則成為曲棍球比賽場地，是法國唯一一個舉辦過兩屆奧運賽事的場館。

凡爾賽宮（Palace of Versailles ） 1979年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的凡爾賽宮，是世界著名的文化勝地，亦是法國極具代表性的建築。奧運期間，於佔地約800公頃的皇宮花園中心位置「皇家之星」廣場（Etoile Royale），將搭建擁有兩側看台的臨時場地，安排上演馬術、現代五項、盛裝舞步賽及場地障礙賽，與其優雅和濃厚的歷史氣息，完美融合。

亞歷山大三世橋（Alexandre III Bridge） 1900年建成的亞歷山大三世橋跨越塞納河，全長107米，寬45米，大橋兩端更連接巴黎大皇宮和榮軍院，被譽為巴黎最華麗的橋樑。大橋兩端的4尊鍍金青銅雕像，分別為右岸立柱上的兩座象徵「科學」和「藝術」，以及左岸「工業」與「商業」的雕像。亞歷山大三世橋將成為今屆奧運馬拉松游泳、公路單車和鐵人三項的比賽終點。惟塞納河水質至今仍未達標，或影響馬拉松游泳是否能上演。