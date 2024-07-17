理文開操計劃簽多一個外援後衞 曾昭達目標衞冕聯賽

上季首奪港超聯冠軍的理文，昨日於將軍澳足球訓練中心，舉行公開操練。會方表示正計劃羅致多一名外援後防球員，主教練曾昭達談到新季目標，希望能衞冕聯賽錦標，並盡力在「亞冠盃2」搶分而回。■圖/文：鄧文滔、文嘉靖

「黃黑軍團」本季班費維持約2,000萬，暫時已簽入羅沙、夏馬特及梁興傑等6名新球員，前香港U23主教練司徒文俊加入教練團，並收回外借的翁煦濤及羅焯熙。球隊7月31日至8月15日期間到南韓集訓，計劃跟4支K1或K2球隊踢熱身賽。昨日除安尼亞及周子謙分別因國家隊事務及請病假未有現身，其餘球員皆有出席操練。

理文計劃簽多一名外援後衞，主教練曾昭達透露洽談接近尾聲，詳情有待公布。「達Sir」稱目前大軍名單雖僅得25人，仍有信心能應付多條戰線：「首先我對現有班球員好有信心，而且如果隊波太多球員，有啲人可能好少出場機會，反而唔係好事，可能視乎開季後嘅情況，睇吓使唔使再增兵。」「達Sir」又希望幾位新外援，能運用在其他聯賽累積的經驗幫助球隊：「今季最大目標一定係衞冕聯賽，同喺『亞冠盃2』攞多啲分，至於其他本地盃賽，希望比上季走得更遠。」談到助教佐迪轉投傑志，首席營運官周文健透露對方於6月尾提出離隊，球隊決定成人之美，而新助教司徒文俊擁有亞洲專業級教練牌照，故影響不大。

「光頭」升任隊長做好自己 新季升任隊長的顏樂楓，強調不會給自己太大壓力：「我喺理文好多年，雖然嚟緊角色有啲唔同，最緊要都係做好自己。」對於本季將出戰「亞冠盃2」，「光頭」坦言隊中不少球員缺乏亞洲賽經驗，盼憑戰意踢出爭氣波：「『亞冠盃2』係我哋踏向亞洲最高水平舞台嘅第一步，希望畀到驚喜大家。」

2024/25球季理文球員名單 號碼 球員

1 梁興傑

2 周子謙

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘（副隊長）

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威（副隊長）

11 鄭兆均

12 羅焯熙

13 李毅凱

14 夏馬特

16 顏樂楓（隊長）

17 張憙延

18 鄧筵霑

20 保連奴

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

25 潘尚希

26 黃俊皓

27 馬天尼斯

28 陳嘉豪

31 翁煦濤

91 羅沙

（截至7月16日）