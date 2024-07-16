艾卡華斯冧莊豪奪第4貫

擊退祖高域 闖決賽永不甩拖 西班牙網球巨星艾卡華斯昨天於溫布頓男單決賽中，成功力壓7屆賽事冠軍祖高域，以6比2、6比2、7比6（7比4）直落盤數擊敗該塞爾維亞天王。艾卡華斯蟬聯王座，並且成為費達拿之外，第2位在個人首4個大滿貫決賽均贏波捧盃的球員。

「艾祖之戰」是去年決賽翻版，英國王儲威廉王子妻子凱瑟琳為這場大戰擔任頒獎嘉賓。甫開賽雙方便打出極精彩的巔峰對決，儘管祖高域在5周前才進行了右膝手術，但戰鬥力依然旺盛，首局便與艾卡華斯打至刁時（7次），足足打了14分鐘，爭持激烈。艾卡華斯多次迫使祖高域走上網前，他亦佔有上風取得多個破發機會，連贏兩盤取得領先優勢。第3盤艾卡華斯領先5比4奪標在望，但竟意外連失3個「錦標分」，更被祖高域追和。戰至6比6進入Tie break，艾卡華斯不敢再怠慢，終贏細分7比4，捧走個人第4個大滿貫冠軍。

同名宿睇齊未敢自滿 21歲的艾卡華斯成為史上第6位，在同一年度連贏法網及溫布頓的球手，與名宿利華、波格，拿度、費達拿及祖高域並駕齊驅。「能與這些名將分享這成就，我實在感到十分光榮，」艾卡華斯表示：「但我仍然未算是王者，不認為自己是與他們一樣的『冠軍』人選，我要繼續努力築起自己的奮鬥路。」