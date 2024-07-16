傑志赴泰國集訓伊高離隊

顏卓彬

港超球隊傑志昨晨啟程赴泰國備戰新季，期間會與3支當地球隊交手，惟金信煜、王振鵬未有隨行，而伊高沙托尼則於起行前落實離隊。至於今季回巢的顏卓彬，則對相隔一年多再赴海外集訓感興奮。

為迎接本地賽事，以及8月7日對西甲勁旅馬德里體育會，「藍鳥」前赴泰國集訓約兩周，並會進行3場友賽，包括19日對泰路警察、23日鬥泰港，而最後一場則在27日撼巴吞聯。是日早上一眾新兵皆有現身，惟陣中3名一隊球員金信煜、王振鵬及伊高沙托尼卻未有隨隊，主教練卡度素解釋道：「『阿鵬』要考龍門教練牌照，Kim（金信煜）就會留港養傷，我哋有兩個物理治療師睇住，幫佢盡快康復。」值得一提，同日下午傑志官宣伊高沙托尼離隊，而小將趙聡悟（Sohgo）將會提前3至4日返港，之後再到西班牙試腳。

顏卓彬再次「出trip」感興奮 有份出席這次集訓的顏卓彬，則在出發前稱感到十分興奮：「超過一年冇出過trip，想同新隊友關係再親近啲。今年球隊比以往更有活力，踢法可能同以往有少少分別，好期待第一場友賽。」至於新加盟的門將泰利，將首次前往泰國，他指自己目前狀態理想，又表示已適應亞洲炎熱天氣，盼在友賽爭取一定上陣時間。■■李浚湣報道