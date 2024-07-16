班費維持800-900萬 冠忠南區要企穩上半版

港超球隊冠忠南區昨在黃竹坑運動場進行公開操練，會長陳文俊接受訪問時，透露今季班費將維持800至900萬，又稱會再增添新兵，目標站穩聯賽榜上半版，球隊之後或前往內地集訓。■圖、文：李浚湣、文嘉靖

是日操練除外援川瀨浩太未歸隊、小將莊晉正在泰國集訓外，其餘球員包括5名新兵陳嘉昊、恩奴、亞哥斯達、宋柱浩，以及即場宣布加盟的U18球員張國鋒皆有現身。會長陳文俊受訪時透露，今季班費將維持800至900萬，又承認前鋒達施華突然因個人家庭問題離隊，打亂球隊部署，之後很大機會再簽人：「成件事好突然，我又唔會話急住搵一個替補，因為我哋唔係超級班霸，錢好重要。要慢慢再揀，唔急嘅，但依家唔係好夠人，都要執番一個半個球員。」

對於主力射手史提芬彭利拿突然離隊，陳文俊則顯得十分無奈：「我哋同『肥彭』好好關係，完全冇嘢，純粹嚟個變化，都想球隊年輕啲。如果我係有錢球會，我會留番佢，多個本地球員有咩所謂。」

陳文俊︰調整心態應贏則贏 南區上季未能衞冕「賽馬會菁英盃」，聯賽亦只能排第5名，陳文俊坦言成績絕對令人失望，盼全隊上下今季可以調整心態，力爭站穩聯賽榜上半版：「舊年一開季球員太過心雄，有啲高估咗自己，當正自己係一隊強隊，可以同傑志、理文打。我覺得唔係，冠忠南區只係中游球隊，希望今年應該贏嘅波要贏，下風啲嘅波就踢出驚喜。」

至於主教練楊正光則表示達施華離隊後，前鋒的確缺人，需要進一步加強人手：「人數唔理想，仲差一至兩位球員，主要係前鋒或者本地中前場球員，而後防就比上年充裕咗。」「光Sir」續指今季目標至少殺入盃賽決賽，並爭取聯賽前3名。