破2000米世績！ 澳洲赫爾奧運衝金

澳洲氣袋獻新猷！澳洲田徑女將赫爾於上周五亮相世界田徑總會鑽石聯賽摩納哥站，這位27歲的氣袋在女子2000米刷新世界記錄，以5分19秒70奪金，成為歷代首位在這項目突破5分20秒大關的選手，比起前世界紀錄保持者、非洲跑手妮揚莎芭創下的5分21秒56的世界紀錄快了接近兩秒時間，而離澳洲首次誕生世界紀錄保持者至今，已距離100年之久。

賽後難以掩蓋興奮之情的「氣袋」赫爾表示：「我當時只係集中望住配速燈去跑，希望可以超過盞閃燈，當我跑最後一圈嘅時候，聽到所有人都為我歡呼加油。真係好難相信我竟然成為到2000米世界紀錄保持者！」她希望透過這次的新紀錄，證明女生是有跑入5分19秒的能力，期望繼續為女性田徑項目創造歷史。

轉戰1500米令人期待 值得一提，赫爾早前在鑽石聯賽巴黎站的1500米跑中，以3分50秒83衝線，成績屬史上第5快。雖然巴黎奧運不設女子2000米跑，但已入選澳洲田徑代表隊的赫爾將會出戰1500米跑，她上屆奧運以第11名完賽，今年進步神速，有望衝擊奧運成績站上頒獎台。巴黎奧運田徑比賽項目將由8月1日至8月11日於法蘭西體育場展開，屆時可一睹「氣袋」赫爾在紫色跑道上的英姿。

文嘉靖報導