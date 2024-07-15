姬莉絲高娃首度稱后︰最美好一天！

姬莉絲高娃首度溫網稱后！周日上演的溫布頓網球公開賽女子單打決賽，首次爭「貫」的捷克女將姬莉絲高娃表現驚人意志，一度被扳平下以盤數2比1擊敗意大利的保蓮妮，奪得生涯首個溫網冠軍。這位28歲女將賽後直言︰「這是我人生中最美好的一日！」

惟保蓮妮屬「決賽常客」，即使落後亦未有被擊垮，並展開激烈搶攻，以6比2扳回一城。決勝盤姬莉絲高娃沉着應對，在雙方僵持下於第7局打出關鍵破發，並一路領先至6比4鎖定勝利，成功奪得生涯首個溫網冠軍，亦是繼2021年法網奪冠後，第2次捧起大滿貫獎盃。

喜與人生導師露芙娜睇齊

姬莉絲高娃在加冕儀式時難掩激動，一度喜極而泣：「我沒有想過會像露芙娜一樣贏得同樣的獎盃，這天無疑是我人生中最美好的一日！」露芙娜為捷克女網名宿，在女雙多次奪「貫」外，更曾於1998年在溫網女單稱后。「在我完成大學三年級後，我不知道應該轉打職業還是在教育工作發展。但在我迷茫之時，露芙娜告訴我有潛力，並分享她當年在溫網的所有故事，從那時開始，我開始將溫網視為我最重要的錦標。」