轉任主持與市民支持港隊 Sarah鼓勵後輩「輕裝上陣」

距離2024年巴黎奧運開幕剩餘不足兩個星期，為迎接奧運盛事氣氛，HOY TV昨於新港城中心舉辦奧運預熱大會，其中「牛下女車神」李慧詩及「黑妹」葉姵延更以節目主持身份亮相，齊為香港運動健將打氣。

東京奧運銅牌得主、前香港單車運動員「牛下女車神」李慧詩(Sarah)，在今屆奧運將一改以往角色，首次擔任奧運賽事評述，與觀眾一同觀看比賽。李慧詩是日分享身為運動員再轉型為賽事主持的心情，談及在亞運時的評述經驗，她笑言令自己感受到對世界體育的「無知」，期望藉今次機會，繼續以這個身份挑戰自己。

與上屆東京奧運相比，今次巴黎奧運的香港代表團人數較少，當中一半以上更是奧運「新丁」，不過Sarah仍對眾港將充滿信心，她回顧以往的奧運經歷，鼓勵後輩「輕裝上陣」，將比賽視為「遊戲」：「我參加過幾屆奧運沒有贏得金牌留下遺憾，但運動比賽無可避免會有很多偶然性和不確定性。懂得如何將心情放鬆下來很重要，做好自己不要顧慮太多，同時不要對自己要求太高，否則會害怕失敗，往往能做到這一點的運動員才能有超水平發揮。」

葉姵延睇好港羽有牌落袋 至於有份出席活動的葉姵延，則表示香港羽毛球隊在奧運的分組形勢屬於「上上籤」，大有機會奪牌而回︰「希望鄧俊文和謝影雪能有所突破，以他們今年的狀態，與高種子球手不相伯仲，而在好籤的加持下，有很大機會能奪得獎牌。另外，我相當期待李卓耀的表現，他打法非常激進，殺波相當強勁，雖然排名不高，但他絕對有衝擊獎牌的能力。」

圖、文：李章杰