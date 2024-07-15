再為女足建功 韋婉婷：要珍惜機會

香港女子足球代表隊對印尼的友賽中，相隔近3年再度入選港隊的韋婉婷亦有1球進帳，她賽後非常感觸，感嘆現時只想好好珍惜為港隊披甲的機會。

樂見年輕球員逐漸上位 韋婉婷自2021年9月亞洲盃外圍賽後，就未曾入選港隊，期間曾因落選杭州亞運大軍名單，發長文指控足總女足部門選人不公，到今個國際賽期終於重返港隊，更於是役為港隊先開紀錄，回望近年的風雨，「韋婉」不禁落淚（下圖）：「早幾年冇得踢港隊，算係自己足球生涯最大嘅低潮，依家終於克服所有難關入番港隊，我只想好好珍惜代表香港嘅機會，重新證明自己。」

談到經歷選人風波後，仍能夠在今次國際賽期得到港隊徵召，「韋婉」表示雙方皆以勝利為大前提，才促成此事：「我同港隊有保持聯絡，大家都想贏番場，所以雙方達成共識，淨係專注為港隊出力。」

「韋婉」又表示重返港隊後，樂見年輕球員逐漸上位：「今次返到嚟，發現港隊多咗好多後生女，畀到我好大新鮮感，而且佢哋都踢得唔錯，有信心佢哋接到班。」