奧運分組抽籤揭盅 港羽隊4個單項走靚線

2024年巴黎奧運羽毛球項目，將於7月27至8月5日在拉夏貝爾門體育館舉行。世界羽聯上周五於馬來西亞吉隆坡進行小組賽抽籤。有港將出戰的男單、女單、女雙及混雙在小組賽避開頭號種子選手，總教練何一鳴表示抽籤結果理想，期望一眾港隊健將能做到「輕裝上陣」，以小組出線為首要目標。

「鄧謝配」小組賽遇「東渡組合」 雖然港隊在4個項目中，都能避開頭號種子，惟獎牌希望之一的混雙組合鄧俊文/謝影雪，今屆列入C組，而同組的3組對手分別為「宿敵」日本「東渡組合」渡邊勇大/東野有紗，以及中華台北的第一混雙葉宏蔚/李佳馨和丹麥的Mathias Christiansen/Alexandra Boje，4個組合中世界排名最低為第11位，「鄧謝配」爭出線難度不低。另外，李卓耀被編入男單I組，同組有12號種子的中華台北「一哥」周天成。

香港羽毛球隊總教練何一鳴表示抽得好籤，認為港隊在小組賽中避開了種子排名較高的對手，特別是女雙「雙楊配」及男單，不過他亦指出︰「無論抽籤結果如何，仍需要看球員的臨場表現，始終李卓耀、盧善恩、楊雅婷及楊霈霖均屬第一次出戰奧運。期望球員能做到『輕裝上陣』，發揮自己應有水平最為重要，目前首要的目標是能在小組賽中出線。」

李章杰報道