艾卡華斯祖高域決賽又聚頭

盼捧盃與「狂牛」雙喜臨門

21歲的艾卡華斯在先失一盤6比7（1比7），連贏6比3、6比4、6比4，總盤數3比1擊敗麥維迪夫，將與7屆盟主祖高域連續兩年在溫布頓爭霸。賽後艾卡華斯受訪時，這位超級足球粉絲也心繫正在德國出戰歐國盃的「狂牛軍團」︰「我相信周日對西班牙人會是一個好日子。」言下之意是暗示希望自己與西班牙國家隊同日奪冠，然而，此話一出即惹來場內球迷開玩笑的噓聲，畢竟大部分現場觀眾都是英格蘭的支持者，這位擁有3個大滿貫冠軍的小子帶着傻氣笑着：「我並沒有說西班牙會獲勝，但我說是非常有趣的一天。」