艾卡華斯祖高域決賽又聚頭
爭取衞冕溫網的西班牙「小天王」艾卡華斯，在男單4強大逆轉，反勝俄羅斯麥維迪夫，將與塞爾維亞球王祖高域重演上屆決賽翻版。他直言今天會是「西班牙人的好日子」，暗示希望自己與在歐國盃的西班牙國家隊齊齊捧盃，達成雙喜臨門。（Now 670周日晚8時55分直播）
盼捧盃與「狂牛」雙喜臨門
21歲的艾卡華斯在先失一盤6比7（1比7），連贏6比3、6比4、6比4，總盤數3比1擊敗麥維迪夫，將與7屆盟主祖高域連續兩年在溫布頓爭霸。賽後艾卡華斯受訪時，這位超級足球粉絲也心繫正在德國出戰歐國盃的「狂牛軍團」︰「我相信周日對西班牙人會是一個好日子。」言下之意是暗示希望自己與西班牙國家隊同日奪冠，然而，此話一出即惹來場內球迷開玩笑的噓聲，畢竟大部分現場觀眾都是英格蘭的支持者，這位擁有3個大滿貫冠軍的小子帶着傻氣笑着：「我並沒有說西班牙會獲勝，但我說是非常有趣的一天。」
不過，艾卡華斯要實現這個夢想要問過爭取追平費達拿8冠軍紀錄的祖高域，這位37歲前「一哥」以直落三盤6比4、7比6（7比2）、6比4淘汰意大利的姆錫迪。祖高域贏波後再次把球拍放上肩膊，模仿6歲的愛女扮拉小提琴慶祝。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：