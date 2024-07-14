乘勝追擊！香港女足再鬥印尼

今日香港足球會足球場會舉行一場國際女子足球友誼賽，港隊相隔3日再鬥印尼。上場港隊在閉門作賽勝出，繼2017年3月後，再次於主場取得國際賽勝仗，今場有大量球迷撐場下，自然希望乘勝追擊，爭取兩連勝。（港台電視32周日晚6時直播）

港隊世界排名為79位，較印尼高28位，上場閉門友賽亦順利贏波，主教練列卡度（Rambo）在賽前記者會坦言，球隊發揮有改善空間，但有信心在球迷打氣下，交出更好表現：「港隊球迷不嬲好齊心，我有信心場波會爆滿，所有球員一定會畀心機踢，報答大家嘅支持！」Rambo又指球隊陣容與上場相比，不會有太大變化，強調全隊會努力執行部署，爭取保持清白之身。

湛靜雯盼改善把握力 上場取得1個入球的陳詠詩，就透露今次足總派出負責分析的Christopher Jenkins，協助球隊備戰，使全隊演出有進步：「上場佢錄起上半場啲片，半場即刻播畀我哋睇，令球員明白換邊之後要點踢先贏到波。」

至於上場後備入替的外流兵湛靜雯，則希望球隊今場可以改善把握力：「上場都有幾次好入肉嘅攻勢，但我哋射得唔好，如果唔係比數唔使咁緊湊，可以快啲拉開紀錄。」她又認為港隊身高有優勢，或可透過死球攻勢，威脅對手大門。

望月聡︰要畀港隊多啲壓力 印尼方面，主教練望月聡預計從美國歸隊的列絲堤安圖、史達蓮及賀柏有望取得較多上陣時間，認為3人能提升球隊戰力：「呢3個球員嘅身形，比球隊入面大部分人好，相信可以令球隊攻守更平衡，畀香港隊後防多啲壓力。」談到不少居港印尼人，號召同鄉周日入場支持球隊，陪同主帥出席記招的梅絲達莉花，對此非常感恩：「好難得作客都有咁多球迷撐我哋，所以當聽到好多同鄉撲飛，大家都充滿動力，要踢場好波畀球迷睇。」

圖、文：鄧文滔、文嘉靖