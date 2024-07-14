港超聯年度最佳金球撲救出爐 伊巴謙石皓心實至名歸

經過球迷一輪網上投票後，【聚大金鳳特約】2023至24年度港超聯「年度最佳金球」及「年度最佳撲救」終於出爐，「金球」為剛季效力標準流浪、現已加盟中甲球隊蘇州東吳的伊巴謙，在去年12月對理文「足總盃」8強射入倒掛；而「最佳撲救」則由傑志U22門將石皓心，憑2月中「賽馬會菁英盃」對均業北區的分組賽中，一記精彩的「2連救」當選。

職業生涯最靚入波 伊巴謙在剛過去一季狀態大勇，射入過不少靚波，當中就以這記倒掛最令球迷印象深刻，他亦形容這個「士哥」是其職業生涯目前為止，最美妙的入球：「基斯坦奴朗拿度以前都入過靚倒掛，所以好開心自己可以整番粒，仲得到咁多球迷投票支持，令我包辦12月份同年度嘅最佳金球，呢球絕對係自己職業生涯暫時最靚嘅入波，我想將呢個獎送畀我太太同小朋友，報答佢哋嘅支持！」

北上加盟蘇州東吳 流浪上季中經歷低潮，但全隊到季尾一鼓作氣贏得「賽馬會菁英盃」冠軍，歡送季後退役的盧均宜及林嘉緯，雖然伊巴謙目前已北上加盟中甲蘇州東吳，但仍亦不忘向球隊管理層及職球員致謝：「首先要多謝『莫生』（會長莫耀強）同Philip（總監李輝立），冇佢哋帶我嚟香港，就冇機會畀大家睇到我嘅能力，同埋雖然球隊呢季經歷高高低低，但球迷冇放棄過我哋，先令大家季尾愈戰愈勇，攞到個冠軍。」

獲得「年度最佳金球」的伊巴謙，可以獲得由贊助商送出的獎座、5000元現金獎，以及5公斤泰國頂級香米，以作鼓勵。由於伊巴謙已身在蘇州，其所有「年度最佳金球」之獎金、獎品和獎座，一律由其好友、標準流浪軍醫Kevin代領。

獎金買禮物送畀父母 傑志U22門將石皓心，能力壓一眾前輩門將，獲球迷選「年度最佳撲救」，「皓心」對此表示對獲獎感到非常開心，因努力得到外界的認同，除感謝「藍鳥」教練團給予機會外，亦非常感激父母的支持：「爸爸媽媽從來冇畀壓力我，仲不斷鼓勵我，我會用獎金買禮物送畀佢哋！」

感謝隊友賽前賽後鼓勵 於2013年便加入傑志足球學校的石皓心，上季獲提上一隊，獲教練團器重，成為球隊在「賽馬會菁英盃」的主力。在對均業北區的B組出線關鍵戰中，傑志最終能以1球力克對手，正選把關的「皓心」功勞極大，其在上半場接連救出馬圖斯的勁射，以及回身撲走劉君正的補射，更讓他先當選2月份「最佳撲救」，繼而在季後的總選獲球迷投選為「年度最佳撲救」。「之前都講過，好多謝隊友賽前賽後嘅鼓勵，好似艾里奧同查理史葛咁，佢哋喺場上面都不停提點我，叫我唔使擔心，放膽啲去表現自己，我會好好記住佢哋講過嘅嘢！」今年12月才滿17歲的「皓心」謂。

現時是香港U20代表隊成員的「皓心」，被問到新一季的目標時表示，希望可以繼續獲得出場機會，並繼續認真向隊友，包括前英冠門將泰利學習。

榮膺「年度最佳撲救」的石皓心，可以獲得由聚大金鳳送出的獎座、5000元現金獎，以及5公斤泰國頂級香米一包。