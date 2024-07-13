姬莉絲高娃致敬恩師勁感人

28歲的姬莉絲高娃4強以3比6、6比3及6比4反勝2022年盟主哈薩克的拿芭堅娜，她賽後帶淚回憶已故良師益友露芙娜：「我真的很掛念她。」曾於1998年在溫網封后的露芙娜，2017年因癌病離世，終年49歲。姬莉絲高娃將勝利獻給這位人生導師：「我想起過去與她一起的時光，很多美麗的回憶，今天每一球，都是為她打出。」姬莉絲高娃18歲時在父母安排下，認識了露芙娜，並接受她的指導，兩人關係亦師亦友。