姬莉絲高娃致敬恩師勁感人
溫網昨日上演兩場激動人心的準決賽，捷克女將姬莉絲高娃生涯首闖女單決賽，賽後熱淚盈眶向已故捷克Icon兼人生導師露芙娜致敬：「希望她為我自豪！」
28歲的姬莉絲高娃4強以3比6、6比3及6比4反勝2022年盟主哈薩克的拿芭堅娜，她賽後帶淚回憶已故良師益友露芙娜：「我真的很掛念她。」曾於1998年在溫網封后的露芙娜，2017年因癌病離世，終年49歲。姬莉絲高娃將勝利獻給這位人生導師：「我想起過去與她一起的時光，很多美麗的回憶，今天每一球，都是為她打出。」姬莉絲高娃18歲時在父母安排下，認識了露芙娜，並接受她的指導，兩人關係亦師亦友。
今晚決賽火併保蓮妮
至於另一戰同樣令球迷動容，保蓮妮與維姬合演史上最長的溫網女單4強（2小時51分），前者以2比6、6比4及7比6（10比8）反勝晉級，成為首位躋身溫網決賽的意大利女將。保蓮妮賽後激動流淚：「我永遠都不會忘記這一天，我在場中只想專注每一分，但真的很困難。」保蓮妮與姬莉絲高娃今晚爭奪冠軍寶座，意味今屆溫網必有「新后」誕生。（Now 670周六晚８時55分直播）
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